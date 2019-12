Immobilie des „Berliner Ensemble“ wird von Gotha aus verwaltet

Die von Schriftsteller Rolf Hochhuth 1993 gegründete Ilse- Holzapfel-Stiftung hat ihren Sitz von Stuttgart nach Gotha verlegt. Seit vier Monaten stehe sie unter Thüringer Stiftungsaufsicht, so Stiftungsvorstand Mike Wündsch auf Nachfrage.

Sein Drama „Der Stellvertreter“ über die passive und jedenfalls undurchsichtige Rolle des Vatikans während des Massenmordes an Europas Juden machte Hochhuth 1963 weltberühmt. Seine Stiftung soll, benannt nach seiner Mutter, der „selbstlosen Förderung von Kunst und Kultur“ dienen, aber auch der Pflege und Verbreitung des Hochhuth-Werkes und nicht zuletzt seinem eigenen Unterhalt. Hochhuth brachte sein Elternhaus in Eschwege in die Stiftung ein, zudem Geld und Ansprüche an seinen Tantiemen.

Aufsehen erregte die Stiftung 1998, als sie das Theater am Schiffbauerdamm erwarb, in dem das Berliner Ensemble zu Hause ist. Seitdem vermietet die Stiftung das Haus an das Land Berlin und darf es selbst im Sommer fünf Wochen lang nutzen. Das führte insbesondere unter der Intendanz von Claus Peymann zu einem langen Rechtsstreit. Mehrfach versuchte Hochhuth erfolglos, den bis 2028 geltenden Mietvertrag zu kündigen.

Das Theater am Schiffbauerdamm, in dem Bertolt Brecht und Helene Weigel dem Berliner Ensemble eine Heimstatt geben konnten, gehört seit 1998 der Ilse Holzapfel-Stiftung von Rolf Hochhuth. Foto: Jens Kalaene / dpa

Die Angelegenheiten der Theaterimmobilie werden nun „von Gotha aus gemanagt“, so Vorstand Wündsch, der in Gotha als Unternehmer lebt und arbeitet. Der inzwischen 89-jährige politische Autor Hochhuth wolle damit in Ostdeutschland aber auch „ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen.“ Das Ekhof-Theater habe ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. OB Knut Kreuch (SPD) traf sich laut Wündsch mit Hochhuth in Berlin. Derzeit suche man mit seiner Hilfe nach Räumen in der Stadt.

Die Stiftung wolle „durch künstlerische und kulturelle Aktivitäten in Gotha und Umgebung Präsenz zeigen“, heißt es. Zum Auftakt fand soeben eine szenische Lesung statt: Michael Kind und Nicole Haase trugen aus Hochhuths Drama „Effis Nacht“ über Elisabeth von Ardenne vor, Theodor Fontanes Vorbild für „Effi Briest“. Der schwer kranke Hochhuth musste seine Teilnahme absagen. Fürs kommende Frühjahr ist eine Hochhuth-Lesung mit Jutta Wachowiak geplant. Zudem versucht man, 2020 die Uraufführung eines Filmporträts nach Gotha zu bekommen, das Sandra Maischberger über Hochhuth drehte.

Hochhuth schrieb unter anderem das dokumentarische Treuhand-Stück „Wessis in Weimar“, dessen Uraufführung Einar Schleef 1993 am Berliner Ensemble inszenierte, sehr zum Missfallen des Autors. Seine eigene Inszenierung ein Jahr später in Meiningen fiel bei Publikum und Presse durch.

2006 sorgte Hochhuth für einen Eklat, als er die Uraufführung seiner Irrenhaus-Groteske „Heil, Hitler“ in Weimar zurückzog. Dem Regisseur Michael Simon warf Hochhuth Geschichtsfälschung vor, weil der eine Nazi-Rolle mit einer Frau besetzte.