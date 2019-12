Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerfestival zum Beethoven-Jahr im Liebhabertheater Schloss Kochberg

Unter dem Motto „Genial!“ widmet sich das Liebhabertheater Schloss Kochberg im kommenden Beethoven-Jahr 2020 Werken von Genies in den Sparten Oper, Schauspiel und Konzert aus Barock, Klassik und Romantik. Von Genies wie Beethoven, Mozart, Chopin, Schumann und Mendelssohn Bartholdy, die zu ihrer Zeit die Kunst revolutionierten.

Den Auftakt macht am 2. Mai das Jubiläumskonzert „Genial! Beethoven!“ des Dresdner Streichtrios mit Werken von Beethoven. Musiker der Lautten Compagney Berlin widmen ihr Konzert am 23. Mai dem Verhältnis Beethovens zu Mozart. Liese Klahn und Peter Hörr stellen am 6. Juni Duo-Sonaten von Beethoven und Schubert vor und Frank Immo Zichner gibt am 27. Juni einen Einblick in seine Beschäftigung mit Beethovens Piano-Sonaten. Dabei flankiert Michael Grosse das Opus 111 mit einer Lesung aus Thomas Manns „Dr. Faustus“. Das Thüringer Bach Collegium spielt sechs Violinkonzerte des musikalisch talentierten Prinzen Johann Ernst von Sachsen Weimar (1664–1707) und kombiniert das mit Georg Philipp Telemann, der Werke des bereits mit 18 Jahren verstorbenen Prinzen begeistert in einer Prachtausgabe veröffentlichen ließ. Am 15. August steht dann ein Gedenkkonzert für Elfrun Gabriel mit Werken von ihren Lieblingskomponisten Fréderic Chopin, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Schubert auf dem Spielplan.

Neuproduktion des Lustspiels„Die Mitschuldigen“

Wie die künstlerische Leiterin Silke Gablenz-Kolakovic mitteilte, produziert das Theater im kommenden Jahr das Lustspiel „Die Mitschuldigen“ neu, eine abgründige Farce des jungen Goethe von 1768/69, das der Regisseur Nils Niemann entsprechend Goethes Schauspielregeln in drei Akten auf die Bühne bringt. Erneut im Programm wegen großer Nachfrage steht Peter Hacks’ Erfolgsstück „Ein Gespräch im Hause Stein...“ mit Barbara Schnitzler. Mit acht Aufführungen wird auch der Opernerfolg „Der Apotheker“ von Joseph Haydn nochmals gezeigt. Mit dieser Opera buffa, die das Liebhabertheater Schloss Kochberg in diesem Jahr mit dem Barockensemble Lautten Compagney Berlin produzierte, stellte es die erste Koproduktion von Theatern der European Route of Historic Theatres auf die Bühne – und zwar entsprechend der historischen Aufführungspraxis ihrer Entstehungszeit. „Der Apotheker“ war nicht nur der Höhepunkt der vergangenen Saison, es wurde auch bei Gastspielauftritten im Oktober in Valetta/Malta und in den Theatern in Fulda und Aschaffenburg gefeiert. Wie Silke Gablenz-Kolakovic ankündigte, sind für 2021 und 2022 weitere Opernprojekte mit der Lautten Compagney und Wolfgang Katschner sowie mit Gerd Amelung und seinem Ensemble I Porporini in der Vorbereitung.

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg ist das Schaufenster der Klassik-Stiftung Weimar für die Bühnenkunst, die einen wichtigen Teil des von ihr betreuten Kulturerbes ausmacht. Deshalb wird an diesem einzigartigen Privattheater aus der Goethezeit konsequent die historische Aufführungspraxis gepflegt. In der vergangenen Saison kamen von Mai bis Ende September über 7000 Besucher in die Opernaufführungen, Konzerte und Lesungen rund um das Thema „Orient und Okzident“.

Kartenreservierungen: Ganzjährig per Mail: theaterkasse@liebhabertheater.com. Telefonisch von Oktober bis Ende März Montag bis Samstag 10-18 Uhr: 03647/51 89 15. Ab April an der Museumskasse Schloss Kochberg Mi.-Mo.10-18 Uhr, Tel.: 036743/225 32