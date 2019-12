Die Gitarristen Eric Bazilian (l) und John Lilley von der US-amerikanischen Rockband "The Hooters" beim Konzert in Hannover. (Archivbild)

Zeulenroda. Das Programm 2020 für die Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda wurde am Montag vorgestellt.

The Hooters spielen 2020 in Zeulenroda

Die Hooters werden kommenden Sommer auf der Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda spielen. Im Rahmen ihrer Tour zum 40-jährigen Bandjubiläum kommt die Rockband aus Philadelphia mit ihren Hits wie „All You Zombies“ und „Johnny B“ nach Ostthüringen. Das kündigte am Montag der Eventmanager der Bühne, André Bauer, bei seinem Vorausblick auf die Saison 2020 an. Wieder setzt er auf eine Mischung aus Comedy, Klassik, jungen Schlagerstars und Musiklegenden vor der Kulisse am Zeulenrodaer Meer.

„Falco meets Mercury“ heißt es am 29. August 2020 auf der Seestern Panorama-Bühne. Einen kleinen Vorgeschmack gaben bereits der Gitarrist Sebastian Ostrowski, Freddy Mercury-Double Sascha Lies, Event Manager André Bauer und Falco-Darsteller Axel Herrig (von links). Foto: Ulrike Kern

In der gerade zu Ende gehenden dritten Saison fanden 17 öffentliche Veranstaltungen statt, zu den 10.746 Gäste kamen. Damit ist wieder ein Besucherzuwachs zu verzeichnen, so Bauer. Eine Veranstaltung in diesem Jahr, der Auftritt von Olaf Schubert, war komplett ausverkauft. Dazu kommen weitere 1200 Besucher bei den zusätzlichen Saalveranstaltungen während der kälteren Jahreszeit im Bio-Seehotel wie zum Beispiel der Auftritt von Vicky Leandros oder den Gospel-Singers noch in diesem Dezember.

Den Auftakt der nächsten Open-Air-Saison bestreitet die deutsche Schlager-Boygroup Feuerherz. Danach stehen 15 weitere Veranstaltungen auf dem Programm, für die der Kartenvorverkauf nun begonnen hat. „Möglicherweise kommen noch zwei große Überraschungen dazu“, verrät Bauer. „Aber das wird erst spruchreif, wenn die Tinte getrocknet ist.“ Parallel zu Künstlerbuchungen, die jetzt schon für zwei Jahre im Voraus und länger stattfinden, wird auch weiter baulich an der Optimierung der Bühne gefeilt.

Die Programm-Höhepunkte 2020: 16. Mai: Feuerherz mit Marina Marx 17. Mai: Benefizkonzert am See für „Thüringen hilft“ mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt 23. Mai: Veronika Fischer 29. Mai: Kerstin Ott und Cora 20. Juni: Mama Mia vs. Udo Jürgens (Musical) 26. Juni: MDR-Musiksommer 4. Juli: 4. Philharmonic Rock 24. Juli: The Hooters (USA) 14. August: The Rattles und Beatclub 15. August: Italian Tenors 21. August: Simon & Garfunkel Tribute 27. August: Torsten Sträter 29. August: Falco meets Mercury 19. September: She’s got Balls 27. September: Tom Astor mit Band