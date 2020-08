Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chinesischer Garten und Baumwipfelpfad: Verkehrsbetriebe Nordhausen laden zu Tagesfahrten

„Gehen Sie mit uns auf Reise“ – unter diesem Motto wollen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe Interessierte auf die neuen Angebote des Unternehmens aufmerksam machen. „In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, nicht nur Fahrten zu den schönsten Weihnachtsmärkten anzubieten, sondern auch Tagesfahrten. So fahren wir am 12. und 17. September nach Weißensee in den Chinesischen Garten sowie am 26. und 30. September zum Baumwipfelpfad nach Bad Harzburg“, so Silke Ifkowitz, Vertriebsmitarbeiterin bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben. Egal ob Jung oder Alt, es ist für jeden etwas dabei.

Ausführlichere Informationen erhalten Interessierte unter www.stadtwerke-nordhausen.de. Anmeldungen telefonisch unter 03631/ 639 133.