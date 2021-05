Die Ärzte geben Zusatzkonzert in Erfurt

Erfurt. Die Karten für die Tour der Band Die Ärzte im nächsten Jahr waren nach knapp 30 Minuten ausverkauft. Für Erfurt gibt es für Fans jetzt noch eine Chance.

Für die für 2022 angekündigte Tour der Berliner Punkrock-Band "Die Ärzte", war beim Start des Kartenvorverkaufs am Donnerstag innerhalb weniger Minuten keine Karte mehr zu bekommen. So auch für den Auftritt der Gruppe in Erfurt am 18. August 2022.

Am Montag kündigte der Konzertveranstalter Semmel Concerts nun einen weiteren Termin der "Buffalo Bill in Rom Tour 2022" für Erfurt am 19. August an. Der Vorverkauf für den Zusatztermin in Erfurt startet am Dienstag (4. Mai 2021) um 10 Uhr ausschließlich auf www.bademeister.com.