Diskurs mit Charme und Stil

Trotz Corona-Krise hält das Literaturmuseum Romantikerhaus in Jena an seiner schönen Tradition fest und schreibt auch in diesem Jahr und somit zum achten Mal den Caroline-Schlegel-Preis aus. Mit dieser ausgelobten Auszeichnung sollen im Andenken an die Namenspatronin herausragende Leistungen im Genre Essayistik mit einem besonders hohen sprachlichen und stilistischen Niveau gewürdigt werden. Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert – 5000 Euro für den Hauptpreis und 2500 Euro für einen Förderpreis, der sich an Autoren am Beginn ihres Schaffens richtet, wie der museumspädagogische Hausleiter Philipp Albrecht vom Romantikerhaus erklärte.

Bis zum 15. Juni läuft die Bewerbungsfrist. Danach tagt die dreiköpfige Jury mit der Berliner Journalistin Dorothee Schmitz-Köster, der Literaturwissenschaftlerin Sandra Kerschbaumer und dem Schriftsteller und Redakteur Jens-Fietje Dwars, beide aus Jena. Der seit Anbeginn von einem privaten Sponsor finanzierte Preis habe sich zunehmend in der Szene etabliert, freut sich Ulf Häder, Direktor der Städtischen Museen in Jena. Als im Frühjahr 2000 das rekonstruierte Jenaer Romantikerhaus wiedereröffnet wurde, wurde auch der Caroline-Schlegel-Preis erstmals ausgelobt – damals mit rund 30 Einsendungen. Juli Zeh erhielt in jenem Jahr übrigens den Förderpreis. Seither wird der Caroline-Schlegel-Preis im Drei-Jahres-Rhythmus vergeben und ist dank der medialen Verbreitung auf zahlreichen Portalen auf immer mehr Zuspruch gestoßen. 2017 konnten bereits 305 Einreichungen gezählt werden. Die diesjährige Preisverleihung soll am 5. September 2020 mit einem „Brunnenfest“ gefeiert werden. „Außerdem haben wir die Idee, zum 20-jährigen Jubiläum die Preisträger in einem Band zusammen zu fassen. Weiterhin wollen wir den Preis auch innerhalb der drei Jahre zwischen den Ausschreibungen lebendig halten, außergewöhnliche Einsendungen im Literaturmuseum präsentieren, vielleicht als Vortrag mit Musik oder Ähnlichem“, so Ulf Häder, der auch für dieses Jahr auf eine hohe Qualität der Bewerbungen hofft. Namenspatronin verstieß gegen Konventionen ihrer Zeit Die Namensgeberin des Preises, Caroline Schlegel-Schelling (1763-1809), ist eine der ersten emanzipierten Frauen der deutschen Literatur und kommunikatives Zentralgestirn des Jenaer Frühromantikerkreises. Auf der Suche nach dem eigenen Lebensglück, verstößt diese „Dame Luzifer“, wie Schiller sie nennt, mutig gegen die Konventionen ihrer Zeit. Ihr Leben war Provokation für die geistige Enge und Intoleranz mancher Zeitgenossen, beunruhigend für eine patriarchalisch strukturierte Gesellschaft. Für die jungen Romantiker wiederum, jene Gruppe Enthusiasten, die nach Alternativen des Zusammenlebens suchten und das Ideal der romantischen Geselligkeit entwickelten, war ihr Einfluss ganz entscheidend. Wenngleich von ihr selbst außer Briefen, die allerdings in ihrer literarischen Form für sich sprechen, kein wirkliches literarisches Werk hinterlassen wurde, war sie an den Arbeiten der Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel mittelbar beteiligt. In den Jahren 1797 bis 1799 übersetzte beispielsweise August Wilhelm Schlegel mit Hilfe seiner Ehefrau Caroline sechs der bedeutendsten und bekanntesten Werke Shakespeares. Ihre Intelligenz, ihr Witz und Charme und ihre geistige Agilität ließ sie um 1800 zum Mittelpunkt jenes Kreises von Literaten, Philosophen und Naturwissenschaftlern werden, der als „Jenaer Frühromantik“ in die europäische Kulturgeschichte einging. Mit dem Caroline-Schlegel-Preis will Jena ein ehrendes Andenken an jene Frühromantikerin bewahren. Mehr zur Ausschreibung unter: www.romantikerhaus-jena.de