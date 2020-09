Erfurt. Mehr als 150 Veranstaltungen sollen im Themenjahr Vielfalt und den Reichtum jüdischen Lebens in der Vergangenheit und Gegenwart sichtbar machen

Nächstens, erzählt Dolores Jannasch, planen sie an ihrer Schule eine koschere Kochshow. Sie haben den Gedenkort „Topf & Söhne“ besucht, die Frage geklärt, warum der Bagel in der Mitte ein Loch hat, eine Schülergruppe will sich mit jüdischem Gangsta-Rap befassen.