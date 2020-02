Ein virtuelles Thüringer Landesmuseum entsteht

Über ein künftiges Landesmuseum auf dem Erfurter Petersberg weiß man beim Museumsverband Thüringen derzeit auch nicht mehr als das, was der damalige Ministerpräsident Bodo Ramelow vor einem knappen halben Jahr verkündete. Damit soll sich in diesem Jahr der Landtag beschäftigen. Aber der hat im Moment ja ganz andere Probleme. Hinter dem vage skizzierten Großprojekt stehen viele Fragezeichen. Es soll jedoch, laut Ramelow, ab 2029 von 400.000 Jahren Landesgeschichte erzählen.

Wenn der Museumsverband bereits in diesem Jahr ein „Virtuelles Landesmuseum“ einrichtet, dann allerdings nicht als Antwort darauf. Und dass sich dieses zunächst mit 100 Jahren Freistaat Thüringen beschäftigt, will man auch nicht als Ersatz für eine real nicht existierende zentrale Ausstellung verstanden wissen, die sich dem Jubiläum widmete. Nach dem großen Aufwand fürs Luther- und fürs Bauhausjahr, 2017 und 2019, standen dafür wohl ohnehin keine nennenswerten Ressourcen zur Verfügung.

100 Objekte erzählen100 Jahre Freistaat Thüringen

Nein, das „Virtuelle Landesmuseum“ soll, so Verbandspräsident Thomas T. Müller, spannende Geschichten über Thüringen und seine Bewohner erzählen. Und es ist Teil einer umfassenden Digitaloffensive an mehreren Fronten, mit der die 230 großen, mittleren und auch ganz kleinen Mitgliedsmuseen in die neue Zeit vorstoßen sollen. So verspricht man sich mehr Aufmerksamkeit.

Einrichten wird man dieses Internetmuseum nach und nach auf dem Kultur- und Wissensportal kulthura.de, das die Universitäts- und Landesbibliothek Jena für Thüringen betreibt. Die Museen sollen jetzt Objekte für eine erste Sonderausstellung vorschlagen; eine Jury wählt fürs zweite Halbjahr 100 aus. Das könne, so Präsident Müller, von der Goethe-Handschrift aus Weimar bis zur Rasierklinge aus Eisfeld reichen, vom versteinerten Saurier aus dem Henneberger Land bis zu einem Brief Theodor Storms aus Heiligenstadt.

Über zu wenig Aufmerksamkeit in der wirklichen Welt können sich die Thüringer Museen insgesamt derzeit aber nicht beklagen. Im Gegenteil. Mehr als 4,2 Millionen Besucher zählten sie im vergangenen Jahr: ein neuer Höchstwert in der bis 2003 zurückreichenden Statistik und sowieso eine Rückkehr zu alter Größe, nach einer deutlichen Delle 2018. Zwischen Luther- und Bauhausjahr waren nur 3,6 Millionen Besuche zu vermelden.

Thomas T. Müller, Direktor der Mühlhäuser Museen, ist seit Septemver 2019 Präsident des Museumsverbandes Thüringen. Foto: Tino Sieland

Für die größte Steigerung sorgte die Klassik-Stiftung, mit 430.000 Besuchern mehr, die sich dem neuen Bauhaus-Museum, dem wiedereröffneten Neuen Museum und dem Haus Am Horn verdanken, ebenso dem umgebauten Schiller-Museum.

Zuwächse aber auch andernorts: in Schillers Gartenhaus in Jena, im Goethe-Stadtmuseum Ilmenau, in der Stiftung Friedenstein in Gotha, ebenso am Point Alpha, im Freilichtmuseum Hohenfelden, bei der Stiftung Leuchtenburg, in der Traditionsbrennerei Nordhausen sowie in Erfurter und Geraer Museen.

Die Delle im Jahr 2018 erklärt Vizepräsidentin Uta Bretschneider auch mit dem damals besonders heißen Sommer, in dem „die Leute sich einfach überhaupt nicht mehr bewegen wollten“. Der neue elfköpfige Vorstand des Verbandes ist seit einem halben Jahr im Amt. Thomas T. Müller von den Mühlhäuser Museen folgte als Präsident auf Günter Schuchardt (Wartburg in Eisenach), der seit 2003 amtiert hatte. Insgesamt sechs langjährige Vorstandsmitglieder traten beim Verbandstag in Neustadt an der Orla nicht mehr an. Mit dem dort vollzogenen Generationswechsel „sollte eine inhaltliche Erneuerung einhergehen“, so Müller. Das betreffe die Strukturen, die Kommunikation und die Transparenz.

Inhaltliche Erneuerungnach Generationswechsel

Der Verband will auch jenseits des „Virtuellen Landesmuseums“ in der digitalen Welt weitaus präsenter werden. Nicht zuletzt deshalb holte man sich mit Kristin Oswald eine neue Pressesprecherin ins Boot. Die Archäologin und Historikerin ist auch in Sachen Online und Social Media vom Fach.

In diesem Jahr will der Verband bei seinen Mitgliedern den Stand der Digitalisierung abfragen, sowohl die Sammlungen und Ausstellungen als auch die Außenwirkung betreffend. Davon erhofft man sich Argumentationshilfe gegenüber der Politik, zu der es künftig ohnehin engere Kontakte geben soll. Solche bestehen bislang vor allem zur Staatskanzlei, mit einigem Erfolg. Diese finanziert schon seit 2012 ein Digitalisierungsteam des Verbandes, das im vergangenen Jahr etwa in elf Museen insgesamt 13.000 Objekte fürs Internet fotografierte.

Mit der Staatskanzlei legte man 2016 auch das Volontariatsprogramm auf, um den Generationswechsel in den Museen zu ermöglichen. Bislang gab es 39 wissenschaftliche Volontäre, aktuell sind 24 neue Stellen bewilligt worden. Acht Museen hätten insgesamt neun Volontäre fest übernommen, heißt es. Drei davon sind inzwischen stellvertretende Museumsdirektoren, so zum Beispiel Sabrina Lüderitz auf der Heidecksburg in Rudolstadt. Sie sitzt jetzt auch im Vorstand des Verbandes.