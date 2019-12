Ein Weimarer Gala-Ball dreht sich ums Bauhaus

Gepflegte Ball-Konversation anno 2019 geht so: „Fümms böwö“ ruft es von dort, „Rinnzekete bee“. Und schon platzt, was einst als Avantgarde galt, mitten in den bürgerlich kultivierten „Bauhausball“.

Michael von Hintzenstern führte mit den Gästen Teile der „Ursonate“ auf, in der Kurt Schwitters seit 1923 die Sprache vom Inhalt befreite. Ein Jahr zuvor war Schwitters Gast auf dem Internationalen Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten in Weimar und Jena gewesen, Hintzenstern arbeitet mit einer „Dada-Dekade“ aufs Jubiläum 2022 hin.

Vor ihm sorgte auf dem Ball bereits ein anderes dadaistisches Lautgedicht für ein akustisches Störmanöver: „jolifanto bambla ô falli bambla“ sprach Schauspieler Peter Rauch, in Hugo Balls „Karawane“ von 1917. Rauch sowie die Musiker Christoph Theusner und Hans Raths spielten Auszüge ihres Bauhaus-Abends „Willkommen und Abschied“ aus dem Theater im Gewölbe, dessen Kerngeschäft sich um Weimarer Klassik dreht. Aber wie meinte einst der Dadaist Tristan Tzara, jenen Kongress erwartend: „Das wäre sehr lustig in Weimar. Gegen Goethes Gebeine und die pittoreske Atmosphäre mit den Sirenen und Faunen, die viel zu schwere Füße haben.“

Die einschlägig versierte Band „Lounge Society“ (im Hintergrund) begleitete den Ball. Foto: Maik Schuck

Von schweren Füßen indes keine Spur auf dem 20. Wintergalaball der Thüringer Tanz-Akademie, die Linnea Bohlig und Oleg Keiler als Standbein betreiben; das Theater im Gewölbe ist ihr Spielbein. Ihr eigenes Jubiläum verbanden sie mit dem des Bauhauses, zumal sich dessen Museum jetzt in direkter Nachbarschaft zur Weimarhalle befindet, in der sich ihre Bälle ereignen.

Der Abend reichte vom Vorspiel mit der „Neuen Bauhauskapelle“ um Trompeter Daniel Hoffmann bis zur „Latino-Show“ der Akademie-Tanzlehrer, die von Charleston über Rumba und Cha-Cha bis zu Samba und Salsa ein Jahrhundert umfasste. Zuvor tanzten Elvira Kurz und Thomas Spörl eine Rumba als dramatisches Liebesduett. Diesen erotisch-intimen Tanz, vergaß Oleg Keiler nicht zu erwähnen, ereilte in Nazideutschland ein ähnliches Schicksal wie das Bauhaus: verfemt als „entartete Kunst“.

Der „Bauhaus-Ball“ 2019 indes artete keineswegs so bürgerschreckmäßig aus wie seine Weimarer Vorgänger bis 1925. Doch er drehte einigermaßen ausgelassen seine Runden, von der einschlägig versierten Band „Lounge Society“ begleitet.

Das Bauhaus diente dabei der Dekoration, wortwörtlich im Foyer und auf dem Vorspeisenteller, im übertragenen Sinn in nach Formen und Farben sortierten Showeinlagen des Weimarer Artistik-Tanz-Theaters „Circus Gaudimus“, das Deutschland 2020 auf der „Euro-Gym“-Gala in Reykjavík vertritt.