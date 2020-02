Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an eine wichtige Geraer Fotografin

Die Geraerin Aenne Biermann (1898-1933) zählt zu den wichtigsten Fotokünstlerinnen der Moderne. Bedeutende Museen wie das Museum Folkwang in Essen oder die Pinakothek der Moderne in München, die Tate Modern in London oder das Moma in New York haben teils große Werksbestände der Künstlerin in ihren Sammlungen. Doch noch immer ist die deutsch-jüdische Fotografin, die kurz vor der Machtergreifung der Nazis im Alter von nur 34 Jahren starb, vielen unbekannt.

An Aenne Biermann als Vertreterin des Neuen Sehens beziehungsweise der Neue Sachlichkeit erinnert bis 1. Juni das Museum Folkwang mit einer großen Ausstellung. Unter dem Titel „Vertrautheit mit den Dingen“ versammelt die Schau rund 100 Arbeiten. „Zu den Highlights zählen Porträts von Kindern, Gesteins- und Pflanzen-Aufnahmen sowie Stillleben“, teilte das Ausstellungshaus mit. Stillleben mit Eiern. Foto: Aenne Biermann/Museum Folkwang, Essen Unter den Nazis wird ihr Werk verschwiegen Die vom Niederrhein stammende Fabrikantentochter war Autodidaktin. Nach der Hochzeit mit dem Geraer Kaufhausbesitzer Herbert Biermann und der Geburt ihrer zwei Kinder wendet sie sich Anfang der 20er-Jahre in Gera der Fotografie zu. Sie will die Entwicklung des Nachwuchses dokumentieren. Doch bald bildet sie auch Pflanzen und Alltagsgegenstände ab, auf Bitten des Geraer Geologen Rudolf Hundt später auch Gesteine. „Enge Bildausschnitte, unkonventionelle Perspektiven auf Menschen und Dinge, fokussierte Oberflächen und eine kontrastreiche Ausleuchtung zeichnen Biermanns Motive in ihrem Detailreichtum aus“, beschreibt das Museum ihre Bildsprache. Um 1930 sei sie auf allen wichtigen Ausstellungen moderner Fotografie vertreten gewesen. Doch so schnell ihr Stern aufgeht, so schnell erlischt er auch wieder. 1933 stirbt sie an einem Leberleiden. Unter den Nazis wird ihr Werk totgeschwiegen. Zudem geht ein Großteil ihres Fotoarchivs durch die Flucht ihrer Familie nach Palästina verloren. Herbert Biermann lässt sich die Bestände den Museumsangaben zufolge 1939 nachschicken. Sie werden allerdings in Triest konfisziert und gelten seither als verloren. An die Avantgarde-Künstlerin erinnert heute unter anderem der in Gera vergebene Aenne-Biermann-Preis für Fotografie. Außerdem trägt die örtliche Volkshochschule ihren Namen. Das Museum für Angewandte Kunst verfügt neben Essen und München über eine der größten Sammlung an Biermann-Fotografien. Zur Schau ist der Katalog „Aenne Biermann. Fotografin“ (Verlag Scheidegger und Spiess, 184 Seiten, 140 Abbildungen, 38 Euro) erschienen.