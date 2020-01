Hinter den Kulissen von Holiday on Ice in der Erfurter Messehalle

Was hat eine Eis-Show wie Holiday on Ice mit Weinpanschen, Auslegware und Flugzeugträgern zu tun? Um das zu erfahren, hilft nur ein Blick hinter die Kulissen. Am besten mit Norbert Link, er ist der technische Leiter der Tour und er verrät uns auch die Antwort auf die drängendste aller Fragen: Wie friert man eigentlich den Boden einer Messehalle ein?

Denn genau das ist das Kernstück der Show – die Eisfläche. Hier spielt sich die gesamte Handlung ab. Inspiriert von den 40er- und 50er-Jahren kann das Publikum dieses Mal miterleben, wie Eiskunstläufer gecastet werden und schließlich auf Welttournee gehen. Die Größe der Fläche variiert von Veranstaltung zu Veranstaltung und wird auf jede Halle individuell angepasst.

In Erfurt wird auf der größtmöglichen Eisfläche performt

In Erfurt kommt an diesem Wochenende die größte Eisfläche zum Einsatz. Bei 42 Metern Länge benötigt man eine Wassermenge von 40.000 Litern. Dank Kreidestaub bleibt das Eis nicht kristallklar wie ein Eiszapfen sondern verwandelt sich in eine glatte, weiße Oberfläche.

Und noch etwas Besonderes kommt zum Einsatz: „Man kennt Glykol ja vom Weinpanschen, wir verwenden es allerdings als Kühlmittel“, scherzt Norbert Link. Um das Schmelzwasser einzudämmen, wird gewöhnlicher Spielsand durch Benebelung an einen Rahmen angefroren. Dieser sitzt auf den Kühlplatten. Erst im Anschluss wird die eigentliche Eisfläche Schicht für Schicht aufgetragen.

Durch den Aufbau der insgesamt 28-Tonnen-schweren Technik, ständige Proben und teilweise drei Aufführungen täglich muss das Eis bis zu sieben Mal am Tag aufgearbeitet werden. Sogar in den Pausen der Shows wird das Eis erneuert. Dadurch wächst die Eisfläche stetig und kommt am Ende auf eine Dicke von über 10 Zentimetern.

Zur Aufsicht der Fläche sind insgesamt drei Eismeister eingesetzt, die sich rund um die Uhr um die Eismaschine kümmern. Sie schlafen sogar neben der Maschine, damit bei einem Ausfall schnell reagiert werden kann, um eine Überflutung zu verhindern.

Zwischen Proben und Eispflege muss auch die Technik aufgebaut werden. Foto: Marco Schmidt

Im Anschluss an die letzte Vorführung am Veranstaltungsort kommt rohe Gewalt zum Einsatz, denn das Eis wird keineswegs abgetaut – es wird zerstoßen und auf die Außenflächen zum Schmelzen transportiert. Zurück bleibt lediglich ein kleiner Kreidefleck, der sogar noch als Düngemittel dient.

Am nächsten Tag geht esin einer neuen Stadt weiter

Am nächsten Tag geht es oft schon weiter in eine neue Stadt. Beim ständigen Auf- und Abbau geht dann auch schon mal etwas zu Bruch. Doch nicht nur die Technik, auch die Läufer bekommen den ein oder anderen Kratzer ab. Bei Dreifachsprüngen, Trapezakrobatik und mehreren Shows pro Tag kommen auch Olympiasieger an ihre Grenzen. Deshalb werden immer lokale Physiotherapeuten gebucht, um die Läufer wieder in Topform zu bringen. Falls doch einmal ein Akteur ausfällt, gibt es immer Darsteller, die für die ausgefallene Position einspringen können.

Um diese Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, muss ständig geprobt werden. Für Trainingszwecke wird jede einzelne Show aus verschiedenen Winkeln gefilmt. Stimmt einmal eine Abfolge nicht oder steht der Läufer nicht an der durch Lichtpunkte vorgegebenen Position, wird am nächsten Tag genau jene Szene so oft wiederholt, bis sie wieder perfekt sitzt.

Scharfe Kufen ruinierenauch mal ein Kostüm

Und auch die Kostüme müssen nach jeder Show wieder repariert werden. Abgefallene Pailletten, die Hose beim Spagat gerissen oder die Kufe der Partnerin schlitzt das Sakko auf – die Requisiteure haben nach der Aufführung alle Hände voll zu tun. Denn nicht nur die Showakteure, auch die Leute außerhalb des Rampenlichts sind wichtig, damit so eine Show reibungslos ablaufen kann.

Weniger aufwendig kostümiert sind die 30 Tourneetechniker. Sie – die Gelbhelme und Orangewesten – sind beim Auf- und Abbau aber anhand der Farben ihrer Arbeitskleidung ihren Fachbereichen zugeordnet.

Zu den ständigen Tourneetechnikern kommt etwa die gleiche Zahl an lokalen Arbeitskräften dazu. Licht, Ton und Requisite tauschen sich auch gerne mal aus. Norbert Link muss dabei immer den Überblick behalten: „Das geht ähnlich zu wie auf einem Flugzeugträger. Da heißt es dann: Ich brauche hier zwei Gelbhelme, dann bekommst du deine Orangeweste zurück.“

Beim Quick-Changemuss alles passen

Aufwendige Kopfstücke können nur mit entsprechenden Choreografien verwendet werden. Foto: Marco Schmidt

Der rote Teppich wird übrigens nicht nur für das Starfeeling des Publikums ausgerollt: Die Schlittschuhe bleiben während des Kostümwechsels an. Nasse Kufen auf glattem Boden bergen eine hohe Rutschgefahr, deshalb liegt der Teppich auch hinter den Kulissen aus. Denn vor allem wenn es um Quick-Changes geht, muss jeder Schritt und Handgriff sitzen – bis zu zehn Mal zieht sich ein Läufer während einer Show um. Da ist es selbstverständlich, dass gleich vier Requisiteure mit anpacken. Bei besonders aufwendigen Kostümen ist es gar nicht möglich, die Läufer per Hand anzuziehen. Dann kommt ein „XXL-Garderobenständer“ zum Einsatz, an dem die ausladenden Kostüme bereit hängen. So können die Läufer einfacher hinein schlüpfen, um dann die eigens auf das sperrige Kostüm abgestimmte Choreografie aufzuführen.

Wer sich nun fragt, wie viele Akteure eigentlich bei solch einer Show auf dem Eis stehen, dürfte überrascht sein. Gerade einmal 40 Eiskunstläufer und Akrobaten drehen ihre Runden auf und über dem Eis. Dabei spielen die Perücken eine tragende Rolle, den Cast viel größer wirken zu lassen, als er eigentlich ist. Die Naturhaarfarbe der Darsteller ist nämlich nur selten zu sehen.

Holiday on Ice Showtime, bis Sonntag, den 26.01.2020, Messehalle 1, Erfurt