Für gute Tierfilme muss man nicht nach Kenia oder Borneo reisen. Auch vor unserer Haustür spielt sich faszinierendes Tierleben ab. Das zeigt der Ostthüringer Tierfilmer Uwe Müller in seiner preisgekrönten, 45-minütigen Tierdokumentation „Wilde Nächte - Wenn die Tiere erwachen“, die das Erste diesen Montag um 20.15 Uhr ausstrahlt.

Der Waschbär hat sich in einem stillgelegten Schornstein eingenistet. Foto: Uwe Müller

Darin rückt der 58-Jährige nachtaktive Lebewesen in den Mittelpunkt, die er quasi „vor der Haustür“ in seinem Dorf Langenleuba-Niederhain im Altenburger Land mit der Kamera beobachtete. Mehr als 150 schlaflose Nächte liegt er mit einem Kollegen auf der Lauer. Sie filmen Glühwürmchen, die leuchtend auf Brautschau gehen; einen Waschbär, die seine Jungen in einem stillgelegten Schornstein aufzieht, oder einen Dachs, der im Keller eines Abrisshauses lebt.

Um den Tieren auf die Spur zu kommen, ruft Uwe Müller in der lokalen Presse zu Hinweisen auf. Doch nicht nur die zahlreichen Informationen aus Langenleuba-Niederhain und Umgebung helfen ihm. Steinmarder ködert er beispielsweise mit Leberwurst, die er auf die Wiese schmiert. Neben Waschbär, Dachs und Marder begleitet er auch Mäuse, Siebenschläfer und eine Fuchsfamilie mit der Kamera. „Es sind Tiere aus den Wäldern, die durch unsere menschlichen Abfälle angelockt wurden und nun ganz in unserer Nähe leben“, sagt der Filmemacher.

Uwe Müller lebte 10 Jahre in Argentinien

Uwe Müller ist seit den 90er-Jahren als Tierfilmer aktiv. In Langenleuba-Niederhain aufgewachsen, erlernt er zunächst den Beruf des Klempners und Installateurs. 1988 geht er in den Westen, wo er Maschinenbau studiert und beginnt, sich „die große weite Welt anzusehen“. „Einer der Hauptgründe, den Ausreiseantrag zu stellen, war, ich wollte reisen“.

Der Marder - Plage eines jeden Autofahrers... Foto: Uwe Müller

Vom Amateurfilmer, der seine Erlebnisse für die Daheimgebliebenen dokumentiert, entwickelt er sich peu a peu zum professionellen Tierfilmer. Er dreht fürs ZDF, Arte, den Kika und später auch für die ARD-Reihe „Expedition ins Tierreich“. Seinen Lebensmittelpunkt verlagert er für zehn Jahre nach Südamerika, nach Argentinien, in das Land, in dem sein Großvater geboren wurde. Dessen Familie stammte aus Etzelbach bei Rudolstadt und war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgewandert.

2010 kehrt Uwe Müller zurück in seine ostthüringische Heimat. Dort betreibt er seine Produktionsfirma Capricornum Film, zu Deutsch: Steinbock Film, benannt nach seinem Sternzeichen.

Sendetermin: heute, 20.15 Uhr, ARD; Sa., 28. Dezember, 12.15 Uhr; MDR Fernsehen