„Little Joe“ - Frankensteins Lieblingsblume erobert die Kinos

Eine „äußerst komplizierte Genmanipulation“ ist Alice Woodard, Spitzenforscherin bei Planthouse Biotechnologies, geglückt. „Das Ziel war, eine Pflanze zu züchten, deren Duft glücklich macht“, erklärt sie – aber nur, wenn man sich liebevoll um sie kümmert, wenn man sie sorgfältig gießt, sie berührt, mit ihr spricht. Das seltsam designte Gewächs mit knallroten Blütenblättern tauft sie nach ihrem Sohn: Little Joe. In dem gleichnamigen Film der österreichischen Autorenfilmerin Jessica Hausner keimt dennoch sehr schnell Unbehagen auf. Diesen Donnerstag startet „Little Joe“ in den deutschen Kinos, unter anderem im Lichthaus Weimar.

Wer mit der Pflanze zu tun hat, verändert sein Wesen

Hausner kombiniert für ihr hochartifizielles Produkt auf genialische Art zwei Zeitphänomene: die Furcht vor einer Technologie, die uns Menschen dank Gen-Schere, Crispr/Cas, zu Zauberlehrlingen der Schöpfung macht, und die zunehmende Empathielosigkeit in einer auf Selbstverwirklichung orientierten, solipsistischen Gesellschaft. Denn der „kleine Joe“ trägt absichtsvoll ein schweres Defizit: Er ist steril und kann sich nicht aus eigener Kraft fortpflanzen. Für die Gen-Firma, deren Angestellte an nichts anderes als an die bevorstehende Messe denken, wäre das ein erheblicher ökonomischer Vorteil – wie man aus der Saatgut-Branche allemal weiß.

Trotzdem fällt auf, dass die meisten Mitarbeiter, die in den streng gesicherten Gewächshäusern mit den Mutanten umgehen, sich alsbald merkwürdig verhalten, ihr Wesen verändern: Könnte es sein, dass „Little Joe“ Menschen mit seinen Pollen infiziert, so dass sie sich in eine Art Zombie verwandeln: dass ihr ganzes Sinnen und Trachten sich auf das Wohlergehen der Pflanze fokussiert?

„Ich spiele mich selbst, das ist das sonderbare Gefühl“, sagt eine Probandin des obligatorischen Allergie-Tests. Sogar der Hund Bello, der vom verführerischen, roten Duft geschnuppert hat, sei nicht mehr er selbst, behauptet seine psychisch labile Besitzerin Bella (Kerry Fox), Alice Woodards Kollegin. Sie lässt ihn einschläfern.

Natürlich wären die Wesensveränderungen der von Little Joe Beglückten derart subtil, dass es für alles auch eine rationale Erklärung gäbe. Oder nicht? Sicher ist nur, das Regisseurin Hausner virtuos mit den Elementen eines Mystery-Thrillers hantiert.

Die Kamera observiert die Figuren – zumal in ihren kahlen Labors – geradezu, als seien sie Objekte einer Versuchsanordnung. Lange, ruhige Einstellungen und behutsame Schwenks prägen die Ästhetik. So wie die Filmmusik mit synthetischen, fremdartigen Flötentönen enerviert, zwischen Wohlklang und Dissonanz schaukelt, hält die Erzählung ihre befremdlich schwankende Doppelbödigkeit. Hausner entwickelt den Plot langsam und nötigt den Zuschauern auch einiges an Geduld ab.

Mystery-Thriller oder Gesellschaftsparabel?

Das größte „Opfer“ der Pflanze ist Alice selbst. Als Workaholic und Alleinerziehende trägt sie sich ständig mit dem schlechten Gewissen, sich zu wenig um ihren Sohn Joe zu kümmern. Also schenkt sie ihm, noch bevor erste Verdachtsmomente entstehen, ein Exemplar der roten Blume. Und siehe da: Alsbald will der Pubertierende lieber doch zu seinem Vater ziehen. Großartig interpretiert Emily Beecham diese Rolle. Jedes Zucken in ihrem kühl kontrollierten Mienenspiel trägt subtile Bedeutung. Und mit Chris (Ben Whishaw), dem ein bisschen verliebten Kollegen, der sich um sie bemüht, wird sie auch nicht recht warm.

Zumindest hat Chris Recht: Hätte Alice tatsächlich eine gefährliche, humanpathogene Pflanze konstruiert, wäre Schluss mit der Karriere des gesamten Teams. Die Lage wird immer seltsamer, immer konfuser – und die Temperatur des Films immer frostiger. Alice, Chris und Labor-Chef Karl (David Wilmot) werden zu Gefangenen ihres Erfolgs. Aber um den Preis, die gesamte Menschheit zu verseuchen? Oder aber nimmt diese drohende Seuche – die der Lieblosigkeit im Umgang miteinander – unabhängig von Little Joe längst ihren epidemischen Verlauf?

Anders gefragt: Ist Hausners Film wirklich ein Mystery-Thriller oder doch eher eine Gesellschaftsparabel? – Um dies aufzuklären, bedarf es eines 105-minütigen Experiments.

Ab Donnerstag im Lichthaus Weimar