Das Geraer Otto-Dix-Haus neben der Marienkirche. Es beherbergt eine der größten Dix-Sammlungen in öffentlicher Hand.

Berlin/Gera. Die Ostthüringer Stadt schafft es nicht in die zweite Bewerbungsrunde. Weiter sind: Magdeburg, Hannover, Nürnberg, Chemnitz und Hildesheim.

Geraer Traum vom Kulturhauptstadt-Titel zerplatzt

Große Enttäuschung in Gera: Die Ostthüringer Stadt hat es nicht in die zweite Bewerbungsrunde zur Kulturhauptstadt Europas 2025 geschafft. Das gab die Jury-Vorsitzende Sylvia Amann soeben in Berlin bekannt.

Dabei zeigte sich der Geraer Kulturstadt-Manager Peter Baumgardt am Dienstag nach der Konzept-Präsentation in der Hauptstadt noch optimistisch. Das Team um Oberbürgermeister Julian Vonarb hatte in der 30-minütigen Vorstellung auf eine große multimediale Inszenierung verzichtet, wollte Inhalte sprechen lassen.

Auf die sogenannte Shortlist schafften es fünf Städte: Magdeburg, Hannover, Nürnberg, Chemnitz und Hildesheim. Neben Gera sind auch Dresden und Zittau nicht mehr im Bewerbungsverfahren vertreten.

Kulturhauptstadt Europas 2025: Das sind die acht Kandidaten

37 Trabis geben Konzert auf dem Geraer Marktplatz
Ein Genuss der besonderen Art für Augen, Ohren und Nase:

