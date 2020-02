Im Reservat der Träumer

Wie in Trance, als habe eine unsichtbare Kraft sie von den Stühlen gezogen, spenden die Nordhäuser Theaterbesucher stehenden Beifall. Für ein Ritual mag der Auswärtige derlei kathartische Entgrenzungen in der Stadt am Harzrand mitunter halten, diesmal ist es schiere Magie: Der Doppelabend „Tanz! ,...oder zerbrechlich in unserem Innern’“ mit Choreografien von Ivan Alboresi und Itzik Galili entführt in intimste Welten der körpersprachlichen Poesie. Und etwas Großes, das die Seele berührt, muss man in solch einem kleinen Haus allzeit gewärtigen.

Ballettchef Alboresi hat sich aufs Glatteis gewagt. Er will innere Vorgänge – Bewusstseinsströme – auf der Bühne zeigen, Gedankengänge in Schrittfolgen manifestieren, das innerste Wahrnehmen und Fühlen vom eigenen Subjekt ins Allgemeine, Gültige projizieren. Das zeugt zwangsläufig eine Tendenz zur Abstraktion, zur Ambivalenz und Deutungsoffenheit, so dass jeder Zuschauer womöglich, je nach individuellem Denk- und Erfahrungshorizont, seine eigene, persönliche Storyline daraus liest. Der als wortloser Geschichtenerzähler namhafte Alboresi nimmt das gern in Kauf, intendiert es sogar.

„Inside us“ behauptet dennoch Gemeinsinn qua Grundmustern des Seins. Ein Tisch und eine Lampe (Bühne: Ronald Winter, Alboresi) genügen dem Grübler (Urko Fernandez Marzana) auf seinem windungsreichen Pfad ins Er-Innern. Eine Frau in Rot (Otylia Gony) taucht aus dieser Schwärze des Denk-Raums herauf: Die erste Liebe, ist sie real oder nur ein Schemen seines Geists? Behutsame, sensible, poetische Bewegung schält sich aus dem Nichts, und aus Einsamkeit wird ein Zweisein, später inniges Einssein. Ein Coming-of-Age-Stationendrama beginnt; es könnte die Schulzeit, ein handfester Konflikt, vielleicht in der Militärzeit, später die uniforme Welt des Büroalltags gemeint sein.

Schließlich erleben wir den eitlen, im Leben robusten und erfolgreichen Bruder (Thibaut Lucas Nury) mit seinem glänzenden, verletzenden Hochmut und zuletzt wieder – da schließt sich der Kreis – den Trost, die sich stillende Sehnsucht in den Armen der Roten. Wie der zarte Minimal-Soundtrack vom Tonband windet und wendet sich des Choreografen Alter-Ego auf der Bühne im Fragmentarischen, Sich-Wiederholenden, Assoziativen des abstrakten Raums. Ivan Alboresi pflegt ein originelles, gewitztes Vokabular und setzt Gegen- und Seitenlicht virtuos in diesem Experiment sich umstülpender Innerlichkeit ein.

Wettstreit der Paare um den Platz im Rampenlicht

Überlegen ist ihm sein berühmter Kollege Itzik Galili, eine Instanz im Tanz, höchstens in Dichte und Stringenz der Abläufe sowie in der Souveränität des eigenen Gestus. Der Israeli, den man in Amsterdam für sein friedvolles Tun zum Ritter des Königlichen Oranje-Ordens geschlagen hat, wagt sich weiter hinaus in nahezu abstrakte Grundsituationen des Seins: Wer will schon ins Rampenlicht? Der Protagonist (Nils Röhner) in dem kurzen Stück „Fragile“ offenbar nicht. Er zeigt dem Saal seinen Rücken, und sein Gegenüber (Ayako Kikuchi) findet kein Mittel, ihn aus seiner Introvertiertheit heraus und zu uns zu drehen. Wie Tau liegt mildes Licht über dem fremdartigen, universellen Liebespaar in seinem somnambul verklärten Akt.

Der längere Gegenpart zu dieser energetisch enormen Arbeit ist ein Ensemblestück namens „Or“, hebräisch für „Licht“. Die teils polyrhythmischen, mitreißenden Klänge des holländischen Schlagwerk-Quartetts Percossa (leider nur vom Band) provozieren eine Hochgeschwindigkeits-Choreografie als hitzigen Wettstreit, wer, welches Paar sich im Rampenlicht sonnen und spreizen darf. Da scheint es zuweilen, als steuere Bewegung die Musik – nicht umgekehrt. Und doch sind das nicht bloß Schemen, Körper. Sondern am Ende Nordhäuser Menschen voller Lebensfreude: die kleine, vorzügliche, allseits beliebte Ballett-Compagnie.

Und wer dieses Völkchen erlebt hat im gut zweistündigen Schweiße der Poesie, der erkennt an der frenetisch erwachenden Publikumsreaktion, dass hier ein Schutzraum des zutiefst Humanen besteht: ein Reservat für Träumer. Auf der Bühne so wie im Saal. Chapeau!

Weitere Vorstellungen: 29. Februar, 14. u. 22. März, 24. April und 16. Mai