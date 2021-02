Ein Konzert für Weimar: Im Seminar bei Ludger Vollmer

Der Komponist Ludger Vollmer erläutert via YouTube sein neues Violinkonzert und gewährt einen sinnlichen Vorgeschmack.

Quietschvergnügt wirkt Ludger Vollmer, als er prompt das Smartphone abnimmt. Der Ex-Thüringer, ein Star seiner Generation, sitzt viral unbehelligt in der neuen Heimat, Hamburgs Hafen-City. Und lustvoll frönt er in dieser Komponistenklause seiner Arbeit. Hat sich tief hinein in einen sepiabraunen Dschungel begeben auf der Hatz nach Dinos aus der Filmgeschichte.