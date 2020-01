Mit seiner Band City war Toni Krahl in Nordhausen und begeisterte das Publikum.

Knorkator-Drummer rettet City-Konzert in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knorkator-Drummer rettet City-Konzert in Nordhausen

Klaus Selmke ist krank. Er habe einen Infekt, sogar Fieber und liege daheim im Bett, berichtet Toni Krahl. Ohne Bass kommt die Berliner Rockgruppe City seit Jahrzehnten aus. Aber niemals ohne Schlagzeug. Was nun? Das Konzert in Nordhausen will die ostdeutsche Kultband unter keinen Umständen absagen. Mehr als fünf Jahre haben das Südharzer Publikum und die Ostberliner Musiker auf ein Wiedersehen warten müssen.

Zum Glück gibt es den eigenen Nachwuchs. Georgi Gogows Sohn Nicolaj ist Schlagzeuger, hat sich unter anderem als Drummer von Knorkator auch schon einen Namen gemacht. Das Gastspiel im ausverkauften Nordhäuser Theater ist gerettet. Und so schwer der Verzicht auf Klaus Selmke den City-Fans auch fällt, ist es doch ein besonderes Erlebnis, Vater und Sohn Gogow gemeinsam auf einer Bühne zu erleben. Die City-Musiker sind auf ihrer Candlelight-Tour. Doch wer unplugged erwartet, wird überrascht. Trotz des kleineren Rahmens: Es ist ein Spektakel. Das Nordhäuser Publikum nimmt es sofort an, feiert die Lieder frenetisch, spart nicht mit Applaus. Klassiker erklingen wie „Casablanca“ oder „Wand an Wand“. Und auch diesmal ist Bettina Wegners „Sind so kleine Hände“ ein emotionaler Höhepunkt des Abends. Sind die Musiker auch jenseits der 70. An Qualität haben sie nichts verloren. Fritz Puppel bearbeitet gekonnt seine Gitarren. Manfred Hennig veredelt jeden Song am Keyboard. Georgi Gogow ist nach wie vor ein Meister auf der Geige. Und wer die knarzige Stimme von Toni Krahl mag, der folgt ihm überallhin, auch wenn er durch die Welt fliegt. Mit Anekdoten schmückt Krahl das Konzert zusätzlich. Selbstverständlich darf dabei auch die Hamburger Reeperbahn-Geschichte aus seinem Rocklegenden-Buch nicht fehlen. Nachdenklich wird der 70-Jährige, als er über den neuen City-Song „Mein Land“ spricht. Die Radiostationen spielen das Lied nicht. Es sei denen zu politisch, schüttelt Krahl den Kopf. Das erinnere ihn an das Jahr 1987. Damals sind einige City-Lieder ebenso im Rundfunk boykottiert worden. „Damals war der Grund, weil wir über den Westen gesungen haben, heute ist es so, weil wir über den Osten singen“, schildert Krahl. „Mein Land“ ist Citys Statement zu 30 Jahren Mauerfall. Auch nach zwei Stunden will das Nordhäuser Publikum die Band nicht gehen lassen. Toni Krahl wirbt um Verständnis: „Schaut auf die Bühne. Da seht Ihr das Drama. Wir müssen unsere Tabletten nehmen und dann ab ins Bett.“ Die Fans sind gnadenlos. Der Applaus ebbt nicht ab. Etwas Großes fehlt noch. Das wissen alle. Und so kommt als Zugabe das Lied, auf das jeder im Theater gewartet hat: Am Fenster. Grandios wie immer. Es krönt diesen wunderschönen Abend.