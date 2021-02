Minister Hoff: Kultur-Lockerungen in Thüringen von lokalen Entwicklungen abhängig machen

Erfurt. Die Thüringer Theater bleiben bis zum 31. März geschlossen. In einer Konferenz der Intendanten mit Kulturminister Benjamin Hoff am Vormittag wurde dieser Termin noch einmal bestätigt.

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hat sich für behutsame Öffnungen im Kulturbereich ausgesprochen. Hoff betonte am Donnerstag, dass ihm länderübergreifende Regelungen dafür lieb wären. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch konnte sich Thüringen allerdings mit der Forderung nach einem bundesweiten Stufenplan mit langfristigen Perspektiven für den Umgang mit der Pandemie nicht durchsetzen. "Wenn wir dazu nicht kommen, müssen wir eigene Thüringer Regeln treffen", sagte Hoff. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog