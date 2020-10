Kunsthaus Apolda zeigt Grafiken aus dem Spätwerk Chagalls

Geboren wurde Marc Chagall 1887 im russischen Witebsk, mitten hinein in die Kultur eines „Schtetl“, jener jüdischen Marktflecken, die bis zu ihrer fast völligen Vernichtung durch die Nazis einen fundamentalen Teil der jüdischen Kultur darstellten. Jene metaphernreiche Sprache und das Leben prägten ihn von Kindheit an und seine Werke ebenso nachhaltig.

Ohne das Wissen um seine Liebe zu seiner russischen Heimat und der religiösen Welt des Chassidismus – Gott redet zum Menschen in allem, was er ihm in seinem Leben schickt, und dieser antwortet durch die Art seines Umgangs mit den anderen Menschen, mit den Tieren, Pflanzen und Dingen – ist Chagalls Kunst nicht zu verstehen.

Doch in Paris, wohin er 1910 erstmals ging, fand seine Kunst die Erfüllung und seine Blüte. In Paris, das Chagalls große Liebe und Hort seiner Inspiration wurde, reiften seine Visionen heran und ermöglichten ihm, die jüdische Tradition mit den Formen und der Ausdruckskraft der Moderne zu verbinden.

Stadt an der Seine wird zum Hauptgegenstand seiner späten Lithografien

Und so wurde die Stadt an der Seine zum Hauptgegenstand seiner späten Lithografien, die zum umfassendsten und bedeutendsten druckgrafischen Werk der Moderne neben Picasso gehören. „Das Land, das die Wurzeln meiner Kunst genährt hat, war Witebsk, aber meine Kunst braucht Paris, wie ein Baum Wasser braucht“, sagte er selbst.

Das Kunsthaus Apolda schlägt jetzt in seiner aktuellen Ausstellung den Bogen zwischen den beiden so wichtigen Lebensstationen. „Marc Chagall. Von Witebsk nach Paris“ ist die Ausstellung überschrieben, die bis zum 13. Dezember zu sehen ist. Gezeigt werden 77 Grafiken aus dem späten Werk Chagalls von 1952 bis 1985 in Form von zum Teil farbigen Lithografien und Holzschnitten. Auffallend ist dabei sein großes Repertoire an träumerischen Bildmotiven – jene schwebenden und fliegenden Menschen, Hybridwesen aus Mensch und Tier, immer wieder auch Liebende und Brautpaare, Blumensträuße und Sonnen, die dem Betrachter Rätsel aufgeben und von dem üblichen Realitätsverständnis abweichen.

Er sah sich selbst als Clown und Akrobat

Dabei sah er sich selbst durchaus als Realist, wie er 1922 in seiner Autobiografie „Mein Leben“ äußerte. Der Ursprung seiner Motive ist in seiner jüdischen Tradition zu suchen, wo eben jene „Luftmenschen“ mit konkreten Bedeutungen verknüpft sind, aber auch aus seiner Erfahrung als vertriebener und heimatloser Jude im Exil. Auch die Akrobaten, Gaukler und Zirkusleute, die in seinen Arbeiten wiederkehrend schwerelos und immer lächelnd durch die Lüfte fliegen, sind letztlich Ausdruck seines Selbstverständnisses. Denn er sah sich selbst als Clown und Akrobat, als eine jener Figuren, die das Spielerische und zugleich Tragische in einer Person vereinen. Selbst seine fantasievollsten Bilder sind somit Ausdruck schwerer Schicksalsschläge, die Chagall immer wieder entwurzelten. Marc Chagall (1887-1985) gilt als einer der außergewöhnlichen und eigenwilligsten Künstler des 20. Jahrhunderts für dessen Bildsprache es in der Kunstgeschichte kein Pendant gibt.

Ruf als „Großmeister der Farbe“

Seine Freude an kräftigen Farbtönen brachte ihm zudem den Ruf als „Großmeister der Farbe“ ein. Und ohnehin ließ er sich nie einer bestimmten Kunstrichtung einordnen, wehrte sich dagegen, durch eine Gruppe vereinnahmen zu lassen. „Impressionismus und Kubismus sind mir fremd. Kunst scheint mir vor allem ein Seelenzustand zu sein. Die Seele eines jeden ist heilig. Nur das rechtschaffene Herz, das seine eigene Logik, seine eigene Vernunft hat, ist frei.“

Aber auch sein bewegtes Leben, das ihn von Witebsk nach Paris, in die russische Revolution, wieder nach Paris, ins Exil in die USA und schließlich zurück nach Frankreich führte, ließ ihn zu einem wichtigen Vermittler zwischen Osten und Westen, Judentum und Christentum, Tradition und Moderne werden. Bis ins hohe Alter war Marc Chagall künstlerisch aktiv, blieb zeitlebens neugierig. Er setzte sich in Paris mit Drucktechniken auseinander, schuf unzählige Gemälde und widmet sich zudem der Glas- und Wandmalerei.

Öffnungszeiten: Di-So, 10 bis 17 Uhr