Lesung mit Annel in Bad Frankenhausen

Im Rahmen des Programms „Und seitab liegt die Stadt“ hat die Ländliche Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf gemeinsam mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen eine Reihe literarischer Veranstaltungen ins Leben gerufen. In Kooperation mit dem Verein Freunde und Förderer der Stadt- und Kurbibliothek Bad Frankenhausen und dem Regionalmuseum Bad Frankenhausen finden einige Lesungen im Festsaal von Schloss und Museum Bad Frankenhausen statt. Den Auftakt in Bad Frankenhausen bildet die Lesung „Thüringen – sagenhaft und humorvoll“ von Ingrid und Ulf Annel aus Tiefthal am 6. Oktober um 19 Uhr im Festsaal des Schlosses. Der Eintritt ist frei. Karten sind ab 2. Oktober in der Stadt- und Kurbibliothek erhältlich. Die Zahl der Sitzplätze ist aufgrund der Corona-Bestimmungen begrenzt.