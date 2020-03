Absage der Leipziger Buchmesse: „Die Folgen werden uns das ganze Jahr begleiten“

Erst die Reisemesse, jetzt wurde wurde auch die Buchmesse Leipzig zum Corona-Opfer. Um eine Ausbreitung nicht noch zu befördern, haben Stadt und Messeleitung das große Frühjahrsereignis abgesagt. Die Messe markiere den eigentlichen Start in das neue Geschäftsjahr, die Folgen der Absage seien für die Branche noch gar nicht absehbar, befürchtet Helmut Stadeler. Der Jenaer Verleger (Bussert & Stadeler) ist Verbandschef für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

100 mitteldeutsche Verlage, davon 20 aus Thüringen wollten sich ab 12. März in Leipzig präsentieren. Lange und intensive Vorbereitung, die nun leider keine Früchte tragen, heißt es bedauernd in der Verlagsgruppe „Grünes Herz“. Allein für das Kochbuch mit dem vielversprechenden Titel „Thüringer Tapas“ (Rhino Verlag) seien für jeden Tag Events geplant gewesen, vom Schaukochen bis zu Lesungen.

Die besondere Nähe zum Leser sei ein Markenzeichen der Leipziger Buchmesse, die vielen Gespräche auch ein guter Check, ob die Neuerscheinungen den Nerv der Leser treffen, so eine Sprecherin. „Die Folgen werden uns sicher das Jahr über begleiten.“

Siegfried Nucke plante mit seinem noch jungen Verlag „Tasten & Typen“ in diesem März seinen zweiten Messeauftritt. „Das Echo von Lesern und Buchhändlern im vergangenen Jahr hatte uns geradezu überwältigt“, bemerkt er. Leipzig sei gerade für kleine regionale Verlage ein unverzichtbares Forum, um Neuerscheinungen sichtbar zu machen. „Das wird fehlen, kleine Verlage haben es ohnehin nicht einfach auf dem Mark.“

Verbandschef Stadeler sieht nun auch die Politik in der Pflicht. Sie müsse eine klare Ansage machen, auf welche Weise gerade für kleinere Unternehmen wie regionale Verlage die Corona-bedingten wirtschaftlichen Verluste abgefedert werden können. Im Erfurter Sutton-Verlag betrachtet man die Lage gefasst. „Die ökonomischen Folgen werden sich in Grenzen halten“, so Verlags-Sprecher Oliver Schmidt. Natürlich bedauere man den Wegfall der Messe vor allem als wichtige Kontaktbörse, die Entscheidung sei aber vernünftig. „Jeder zweite Mitarbeite komme regelmäßig nach einer Messe mit einer Erkältung zurück, das Phänomen der „Messe-Grippe“ sei einschlägig bekannt.