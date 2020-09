Abschied und Ankommen: Jenaer Syrer schreiben Buch über ihr Leben

Jena. Es vereint Kurztexte über Kindheit, Krieg, Flucht und die Ankunft in Deutschland. Die Jenaer Buchpremiere ist am Samstag.

Die Syrer stellen die größte ausländische Gruppe in Jena dar. „Aber wir wissen eigentlich nichts über sie“, sagt die Schriftstellerin Kathrin Groß-Striffler. Und so entstand die Idee einer Schreibwerkstatt in der Ernst-Abbe-Bücherei, in der Flüchtlinge Texte über ihr Leben verfassen. Kurztexte, in denen sie von ihrer Kindheit erzählen, vom Krieg, von der Flucht und vom Ankommen in Deutschland.