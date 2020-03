Urbach. Der Autor präsentiert am 20. März sein neues Buch „Nur im Dunkeln leuchten dir Sterne“ übe einen Mann in einer Lebenskrise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Felix Leibrock liest in Urbach

„Die Abende mit Felix Leibrock sind eine Mixtur aus Literaturkunde, Kabarett, Lebensberatung und Dorftreffen. Die Bücher beschreibt er so, dass man sie sich bestens vorstellen kann und lesen möchte – am liebsten alle. Die Pointen und Geschichten drumherum sind höchst unterhaltsam. Und die Themen mitten aus dem Leben betreffen jeden.“ Derart schwärmend besprach einmal der Münchner Merkur einen Auftritt des Autoren Felix Leibrock. Und die Südharzer können sich bald selbst überzeugen, ob die Zeitung damit recht hatte: Denn am Freitag, 20. März, gastiert der Schriftsteller in der Urbacher Südharzperle für eine Lesung, heißt es in einer Ankündigung des Kirchenkreises Südharz.

Kleine und große Krisen im Leben sind Teil des Lebens, davon weiß Leibrock bei seiner Buchpräsentation zu berichten. Doch was tun, wenn einem der Boden so richtig unter den Füßen wegrutscht? Felix Leibrock erzählt in seinem neuen Buch „Nur im Dunkeln leuchten dir Sterne“ exemplarisch den Fall eines Mannes, Mitte vierzig, der den Job verliert und dessen Ehe gleichzeitig zerbricht. Drei Fragen beschäftigen fortan den Protagonisten: Wie komme ich aus der Grübelfalle? Woran erkenne ich Menschen, die es ehrlich mit mir meinen? Gibt es einen Weg zum Glück?

Fragen, die an die Wurzeln des Menschseins und zu den Fragen des Lebenssinns führen. „Fragen, auf die Leibrock nachdenklich und humorvoll zugleich Antworten gibt“, lädt Regina Englert, Pressesprecherin des Kirchenkreises, ein. Sein Weg führt zu Märchen, deren heilende Kraft stark ist und die helfen, auch schwere Schläge im Leben auszuhalten und zu überwinden. Der Autor leitet das Evangelische Bildungswerk München und begleitet als Seelsorger die Bayerische Bereitschaftspolizei. Er lebt in Weimar und München.

Der Eintritt zu dieser Lesung ist kostenfrei, um eine Spende zugunsten des Vereins Helping Angels Gotha, der schwerstkranke Menschen unterstützt, wird jedoch herzlich gebeten.