Lebenslange Verzauberung: Anna Seghers’ Flucht nach Mexiko

Die Schriftstellerin Anna Seghers (undatiert). Sie erlangte mit ihrem im Exil geschriebenen Roman "Das siebte Kreuz" (1942, wenig später auch verfilmt), in dem die Flucht von sieben KZ-Häftlingen erzählt wird, Weltruhm. Anna Seghers war die wichtigste Repräsentantin der Literatur in der DDR. Sie wurde am 19. November 1900 in Mainz geboren und verstarb am am 1. Juni 1983 in Ostberlin.