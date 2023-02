Live-Album der Rolling Stones: Wie man Mick Jagger an die Wand tanzt

Erfurt. Das neue Live-Album der Rolling Stones belegt ein wichtiges Konzert ihrer Jubiläumstour vor zehn Jahren – mit vielen prominenten Gästen.

Die neueste Volte der Rolling Stones im Zyklus ihrer Live-Veröffentlichungen ist das Konzert vom 15. Dezember 2012 in Newark, New Jersey. „GRRR Live!” heißt das 23 Songs zählende Live-Album in Anlehnung ihrer damals aktuellen Best of, die Band spielt folgerichtig fast ausschließlich ein Greatest-Hits-Repertoire. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie „Who do you love“, bei dem die Black Keys mit auf der Bühne stehen.

Gastauftritte von Bruce Springsteen bis Lady Gaga

Das Cover des Albums „GRRR Live!“ von The Rolling Stones. Foto: Mercury/Universal

Überhaupt gibt es bei dem memorablen Konzert der „50 and Counting“-Tour viele Gastauftritte. Bruce Springsteen, als Heimspiel-Kandidat eigentlich schon obligatorisch, powert die Gitarren-Solos von „Tumbling Dice“ gehörig auf. John Mayer sowie Gary Clark Jr. unterstützen bei „I’m going down“. Und Ex-Bandmitglied Mick Taylor veredelt ein zwölfminütiges „Midnight Rambler“ – noch ein Heimspiel, dieses Mal ein musikalisches.

The Rolling Stones feat. Lady Gaga - "Gimme shelter"

Das Album gibt es digital, auf CD und Vinyl sowie als CD-Bundle mit DVD oder Blu-Ray (beide mit drei Bonus-Songs). Die Video-Varianten lohnen allein schon wegen „Gimme Shelter“, das erst recht mau beginnt, aber gehörig an Fahrt aufnimmt, als Gastsängerin Lady Gaga die Bühne betritt und auf Plateau-Stilettos Jagger an die Wand singt und tanzt.

Lesen Sie auch: Buch von den Rolling Stones: Von Blues-Jüngern zu Rock-Ikonen

Lesen Sie auch: Erstes Solo-Album von Mick Taylor: Fingerübungen ohne die Rolling Stones

Lesen Sie auch: Zum Tod von Charlie Watts: Eine Würdigung in zehn Songs

Lesen Sie auch: Neuauflage des Stones-Albums "Goats Head Soup": Mit Schmackes und schmusend

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.