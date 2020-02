Lohengrin in Erfurt: „Keine Angst mehr vor solchen Partien!“

Uwe Stickert aus Sonneberg singt, seit er sechs Jahre alt war. Mit Sechzehn ging er nach Weimar: erst ans Musikgymnasium, später an die Musikhochschule. Bis heute lebt der Tenor in der Stadt. Dort trafen wir ihn vor seinem Debüt als Lohengrin, das er diesen Samstag, 8. Februar, in Erfurt gibt.

Eigentlich ist ein Interview mit Lohengrin ja ziemlich sinnlos.

(lacht) Weil er selbsterklärend ist?

Weil er immer antwortet: Nie sollst du mich befragen!

Ja, das stimmt. Also gibt’s keine Fragen . . .

. . . das betrifft allerdings nur Name und Herkunft. Aber wie alt ist Lohengrin eigentlich?

Oh, das ist schwer zu sagen. Er ist ja eher so etwas wie eine Märchengestalt, mit unbestimmtem Alter. Ich finde es überhaupt interessant, diesen Stoff erst einmal als Märchen zu sehen, mit diesen ganzen Zaubergeschichten und diesem „Du darfst meinen Namen nicht kennen“. Ein bisschen wie bei Rumpelstilzchen (lacht).

Und wie alt muss man sein, um Lohengrin singen zu können?

Ich würde das nicht am Alter fest machen. Solche Partien fordern einen auch konditionell sehr und verlangen viel Erfahrung. Für mich, mit Mitte vierzig, kommt sie genau zur richtigen Zeit. Ich bräuchte jetzt nicht mit Tristan anzufangen; den würde ich gegen die Wand fahren.

Wie lange bräuchte der noch?

Wenn ich auf dieser Schiene weitermache, vielleicht fünf Jahre? Als ich vor zwei Jahren in Shanghai in Donizettis „Regimentstochter“ sang, die Erfurts Intendant Guy Montavon inszenierte, fragte er mich, was ich gerne mal singen möchte. Ich antwortete: Lohengrin! Das war meine Nummer eins, von der man auch viel ableiten kann.

In Karrierezusammenhängen?

Na ja, so furchtbar es klingen mag: Wenn die Theater auf meiner Liste sehen, dass ich das gesungen habe, dann folgen darauf ganz andere Dinge. Es wird immer noch ziemlich stringent in Fächern und Schubladen gedacht.

Das wäre dann also der Schritt zum Heldentenor?

Ich selbst habe es mit Fächerbezeichnungen ja nicht so. Ich nehme mir auch kein Vorbild für Lohengrin, das meiner Stimme und Persönlichkeit nicht gerecht würde. Ich singe ihn einfach so, wie ich ihn singe. Das ist die große Schwierigkeit: bei sich zu bleiben, anstatt einem Ideal nachzuhechten, mit dem man sich letztlich stimmlich kaputt macht. Das ist ja schon oft genug passiert.

Wie groß ist der Spielraum bei einer solchen Aneignung?

Der ist zum Glück relativ groß. Es gab und gibt zwar viele Diskussionen um Klaus Florian Vogt, der sein Lohengrin-Debüt vor siebzehn Jahren in Erfurt gab . . .

. . . und ihn zehn Jahre später in Bayreuth sang.

Ja, er hat eine große Karriere mit der Partie gemacht, aber auch deren Stimmvorstellungen ins Wanken gebracht. Die Bandbreite wurde größer. Ich muss das nicht immer so singen wie gewohnt.

Also eben nicht der klassische Heldentenor.

Richtig. Ich habe gemerkt, dass in der Partie sehr viele Stellen sehr lyrisch angelegt sind. Es ist eigentlich eine relativ hohe Partie, die erst später peu à peu runterrutschte. Wagner hatte hier noch die Belcanto-Geschichte im Ohr. Mir passt das sehr gut, weil meine Stimme von Natur aus höher liegt.

Wer ist eigentlich dieser Lohengrin?

Das ist schwierig, weil er nicht so genau definiert wird. Keiner weiß, woher er kommt und wohin er will. Im Grunde kommt er nur vorbei und rettet Elsa. Fertig! Die Motivation bleibt vage. Dieses hehre Idealbild eines fahrenden Ritters aus dem Mittelalter muss man sich zusammenreimen.

Das ist in der Erfurter Inszenierung ohnehin etwas anders.

Ja, bei uns kommt Lohengrin als Außerirdischer auf die Erde, als der Wohltäter an sich. Aber das Schwierige an dieser Figur ist ja immer, dass sie nicht zu glatt wirkt, weil sie ja kaum Ecken und Kanten hat.

Im März folgt in Cottbus eine andere „Heldentenor“-Partie, wenn auch konzertant: Florestan in „Fidelio“.

Und es ist ein gutes Gefühl, Lohengrin vorher zu machen. Florestan liegt längst nicht so hoch. Ich muss und werde ihn aber auch mit meinen eigenen Mitteln singen muss. Dann kann ich wohl sagen: Keine Angst mehr vor solchen Partien! Warum sollten die auch auf einem hohen Sockel stehen.

Und Ihre Frau, die Sopranistin Eleonore Marguerre, singt dann auch noch die Leonore.

Das ist ein großer Glücksfall! Wir singen sehr selten zusammen. Aber wir hoffen, künftig in Cottbus mehr machen zu können.

Wo Ihr alter Chef aus Weimar, Stephan Märki, bei dem sie später häufiger in Bern sangen, jetzt Intendant wird.

Mit ihm haben wir darüber gesprochen. Viele andere haben ja eher Manschetten, uns beide gleichzeitig zu engagieren. Es gibt wohl eine Theaterpolitik, lieber keine Ehepaare zu engagieren, was ich auch ein bisschen verstehen kann.

Ihr letztes Festengagement hatten Sie bis 2007 am DNT Weimar. Seitdem führen Sie sozusagen eine Lohengrin-Existenz: überall aufkreuzen und wieder verschwinden?

Das hat Vor- und Nachteile. Man kommt in die Häuser, lernt die Leute kennen und wenn es eine schöne Arbeit war, ist es schade, wieder zu gehen. Wenn sie nervig oder anstrengend war, ist man eher froh. Aber es gibt ja viele Häuser, Bern oder Nürnberg zum Beispiel, an denen ich immer wieder war, die mir vertrauen und treu blieben. Das ist schon sehr gut, weil wir uns auf einem knallharten Markt behaupten müssen. Man muss sich Sängern aus aller Welt stellen.

Wie behauptet man sich dort?

Qualität und Verlässlichkeit helfen immer. Und man muss seine Nische finden. Meine ist, dass ich lange Zeit hoch singen kann und eine relativ spezielle Stimme habe.

Jetzt haben Sie gerade eine längere Arbeitsphase in der Heimat: Erst der Heinrich im „Lanzelot“ am DNT, und bald auch in Erfurt, nun Lohengrin!

Das ist toll! Ich bin ja sehr ungern unterwegs und viel lieber zu Hause; das passt ja eigentlich überhaupt nicht zu meinem Berufsleben. Ende der Spielzeit singe ich wieder in Nürnberg, in der modernen Oper „Die Wohlgesinnten“ von Hèctor Parra, die Calixto Bieito inszeniert. Das ist ja auch nicht so weit weg.

Oper „Lohengrin“: Premiere am Samstag, 8. Februar, 18 Uhr, Theater Erfurt; weitere Vorstellungen: Mittwoch, 26. Februar, 18 Uhr, Sonntag, 1. März, 16 Uhr