Arnstädter Kantor trotzt Corona an der Bachorgel

„Ich musste echt flennen“, sagt Jörg Reddin über diesen Donnerstagmorgen. Kurz nach dem Aufstehen, so gegen sechs Uhr, sah der Arnstädter Stadtkantor, was daraus geworden war, woran er tags zuvor mitwirkte. „Es hat mich richtig angefasst!“ Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Erst am Dienstagabend erreichte Reddin eine Nachricht aus Malaysia: David Chin, Leiter des dortigen Bachfestes, bat ihn, sich für ein spontanes Videoprojekt an die Wender-Orgel in der Bachkirche Arnstadt zu setzen. Das tat Reddin am Mittwoch, und spielte, dem aufgezeichneten Videodirigat seines malaysischen Freundes folgend, einen Orgelpart zum Choral „Befiehl du deine Wege“ ein.

Desgleichen taten Musiker und Sänger vom Bachfest Malaysia sowie ihre Freunde aus aller Welt: aus Boston, Delaware, Iowa, New York, Hongkong oder Tokio, aus Stockholm, Leipzig und Arnstadt. Mit Handyeinspielungen aus ihren Wohnzimmern, aus denen über Nacht ein Video zusammengeschnitten wurde, trotzen sie der Isolierung in Zeiten der Corona-Krise.

Sie singen die Verse auf Deutsch, Malaysisch und schließlich auf Englisch. Weltweite Verbundenheit durch Musik in Zeiten gebotener Distanz: Das ist David Chins Botschaft. Das Ergebnis hat Jörg Reddin auch technisch „umgehauen“. Er findet es beeindruckend, wie gut das zusammengeht. „Das ist so gut abgemischt, dass daraus ein Chor wird. Es gibt klanglich kaum einen Verlust!“

Bachfest Malaysia wird kaum in Arnstadt und Eisenach gastieren können

Neben Reddin sind drei weitere deutsche Musiker beteiligt, aus der Bachstadt Leipzig: die Sopranistin Julia Sophie Wagner, die einst in Weimar studierte und in Thüringen längst eine feste Größe in Oratorien- oder Kantatenaufführungen ist, der Countertenor David Erler, der soeben eine Online-Petition startete, um auf die aktuellen Existenzängste freischaffender Künstler zu reagieren, sowie, an der Violine, der Intendant des Bachfestes Leipzig, Michael Maul.

Im Dunstkreis des Bachfestes war David Chin 2019 nach Arnstadt gelangt und hatte mit Reddin auch die Bachorte Weimar und Eisenach erkundet. In eben diesem Dunstkreis soll er eigentlich mit Chor und Orchester seines Bachfestivals Malaysia am 20. beziehungsweise 21. Juni dieses Jahres in der Bachkirche Arnstadt und in der Georgenkirche Eisenach auftreten.

Das folgt, in Form von Abstechern, Michael Mauls Motto „We are familiy“ für das Bachfest Leipzig. Dazu wurden 33 Bach-Chöre aus 15 Ländern eingeladen. Die ersten mussten inzwischen absagen. Und auch Jörg Reddin glaubt, „in diesem Sommer werden wir uns nicht sehen.“

Immer wahrscheinlicher wird zur Stunde, dass es auch lange nach den Osterferien noch keine Veranstaltungen geben wird, dass auch die Kultur längerfristig unter Quarantäne stehen wird.

Doch während wir ermahnt werden, bis auf weiteres auf soziale Kontakte zu verzichten, scheint online aus dem Euphemismus „Soziale Netzwerke“ endlich eine Realität zu werden. David Chins Bachvideo „Through Music We Are Connected“ (durch Musik sind wir verbunden) ist dafür ein Beispiel von vielen.

Der Choral „Befiehl du deine Wege“ aus der Matthäus-Passion ist eine Bearbeitung Bachs. Sie geht, ebenso wie die Zeilen „Oh Haupt voll Blut und Wunden“, auf einen Text von Paul Gerhardt und eine Melodie von Hans Leo Haßler zurück.

„Befiehl du deine Wege“ ist vergleichsweise lebensbejahender, findet auch Jörg Reddin. Dabei führte der Kantor seit Jahren durchaus „gewisse Auseinandersetzungen mit diesem Choral.“ Anbefohlen werden die Wege darin ja demjenigen, „der den Himmel lenkt.“

„Die Kirche sollte nicht herrenlos sein!“

Einen wie Reddin begeistert das in dieser Absolutheit kaum. Er setzt seine Überzeugung dagegen: „Gott ist nicht von alleine da und Spiritualität ist nicht von alleine gegeben.“ Dazu braucht es, soll das heißen, stets die Menschen.

Deshalb hat sich Reddin in Arnstadt „stark dafür eingesetzt“, dass die Bachkirche dieser Tage zu Gottesdienstzeiten offen ist, trotz alledem. Die Sicherheitsbestimmungen in der Corona-Krise solle man zwar sehr ernst nehmen, räumt er ein. „Aber die Kirche sollte nicht herrenlos sein. Kirche braucht Personal!“

Also sind er und ein Geistlicher anwesend. Fünf Leute waren am vergangenen Sonntag zugegen. „Ich hatte danach das Gefühl, mit einem ganz besonderen Segen nach Hause zu gehen.“ Und auch sonst übt Reddin täglich zwischen 10 und 12 Uhr öffentlich an der Orgel.

Unter anderen Umständen fände gerade, rund um den Geburtstag Johann Sebastian Bachs am Samstag, das Arnstädter Bachfestival statt, das Reddin künstlerisch verantwortet. Das „Stadtpfeifer“-Programm wurde inzwischen nach 2021 verlegt. Seine Mittagsmusik zum Bachgeburtstag will Reddin aber dennoch spielen und via Livestream im Internet präsentieren.

„Die meisten Menschen“, glaubt er, „haben gerade das Bedürfnis , sich in der Sicherheit zu halten.“ Im Moment gehe das ja noch ganz gut. Aber nur vierzehn Tage weiter gedacht, könne die Situation für viele zur großen psychischen Belastung werden.

Internetaktionen wie jene von David Chin können da entlastend und jedenfalls tröstend wirken.

Bach-Video „Through Music We Are Connected“ bei YouTube unter: https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs&feature=share&fbclid=IwAR1fQ9Q7oJjQWMm6azKFdjPLEq3HaowgNaxWoPMAXHZuH-r8jPOYGUnZ1g