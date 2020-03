Ingrid Arthur gibt ein Konzert in Nordhausen in der Pro-vita-Akademie.

Arthur singt im Pro-vita-Studio in Nordhausen

Die US-amerikanische Sängerin Ingrid Arthur kommt nach Nordhausen. Sie tritt am 10. März auf der Bühne des Studiotheaters der Pro-vita-Akademie in der Geschwister-Scholl-Straße auf. Ab 19.30 Uhr präsentiert sie ihr Programm „My love for Aretha Franklin“. Ingrid Arthur ist bekannt für ihre kraftvolle Stimme, mit der sie ein Publikum verzaubern kann.

Ihr neues Programm widmet sie der verstorbenen Soul-Ikone. Begleitet wird Ingrid Arthur vom Pianisten Bernard Brown. Eintrittskarten gibt es im Sekretariat der Akademie. Sie kosten 18 Euro, für Schüler 12 Euro. Eine Abendkasse ist geplant. Aber eine Reservierung wird empfohlen, da die Platzkapazität begrenzt ist.