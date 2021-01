Bachwochen im Ungewissen: Bislang nur unverbindliche Reservierungen möglich

Der Vorverkauf für die Thüringer Bachwochen vom 27. März bis 18. April bleibt weiterhin ausgesetzt. Vorerst bietet das größte E-Musik-Festival Thüringens den Bach-Fans aus aller Welt lediglich die kostenlose Möglichkeit, Tickets via Website zu reservieren. Die Nachfrage sei gewaltig, erklärte Geschäftsführer Christoph Drescher; zugleich macht er sich jedoch schwere Sorgen angesichts der Pandemie-Lage. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bachwochen stattfinden wie im Programmheft gedruckt, sinkt zurzeit täglich", sagte Drescher betrübt. Über eine Totalabsage will der Vorstand Ende Januar entscheiden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im vorigen Jahr fielen die Bachwochen als erste Thüringer Großveranstaltung dem Corona-Lockdown zum Opfer. Viel Aufwand und Geld musste der gemeinnützige Trägerverein damals für Organisation und Marketing abschreiben und ein Gros der gebuchten Tickets erstatten. Dass ihm daraus keine existenzielle Not erwuchs, war lediglich Finanzhilfen des Freistaats zu danken. Als "Trostpflaster" für eingefleischte Bachianer organisierte Drescher ein zehntägiges Ersatz-Festival im Herbst, musste allerdings ausgerechnet das Abschlusskonzert mit einer tschechischen Star-Truppe von einem Tag auf den anderen absagen, nachdem ein Ensemble-Mitglied positiv getestet worden war.

Aus alldem haben Drescher und sein Team vernünftige Lehren gezogen. Für ihn stehe die Gesundheit der Besucher, Künstler und Mitarbeiter im Zentrum, betonte der ebenso umtriebige wie umsichtige Kulturmanager: "Ich möchte nicht die Verantwortung tragen, dass Menschen sich bei den Bachwochen mit dem Virus anstecken, erkranken und sogar sterben", sagte er. Deshalb hält Drescher auch nichts von legalen Tricks - etwa behördliche Anordnungen zu umgehen, indem er Konzerte als Gottesdienste deklariert. Folglich hat man im Jahrgang 2021 bewusst einen "weichen Start" für den Vorverkauf gewählt.

So wurden für die bevorstehende Festival-Ausgabe unter dem Motto "Passion!" (Leiden, Leidenschaft) lediglich 20.000 Programmhefte - gemeinsam mit dem Bachfest Leipzig - an treue Abonnenten verschickt und das Programm auf der Website freigeschaltet: eine wahrhafte Perlenkette, die Freunde Alter Musik mit der Zunge schnalzen lässt. The English Concert wurde fürs Eröffnungskonzert eingeladen, der Purcell Choir und das Orfeo Orchestra aus Budapest sind für Karfreitag programmiert, Armacord und die Lautten Compagney wollen am Montag darauf vier Bachsche Osterkantaten musizieren und die Grammy-Preisträger Roomful of Teeth aus New York am 18. April für ein unorthodoxes Finale sorgen. Hinzu kommt eine Riege von internationalen Stars der Szene wie Hille Perl, Martin Stadtfeld, Midori Seiler, Christoph Prégardien, Sergei Babayan und Uri Caine.

Der Pianist Uri Caine. Foto: Bill Douthart

Mehr Reiseveranstalter als jemals zuvor interessiert

Die Resonanz darauf ist schon jetzt überschwänglich. Das kulturvolle Volk ist ausgehungert und giert nach Bachs spiritueller Nahrung. Dieses Mal hätten sich überdies mehr Reiseveranstalter als je zuvor gemeldet, berichtet Drescher und spricht von einem "Besucherrekord in Sachen Vorreservierung". Glücklich macht ihn das nicht. Denn er ahnt, dass der strikte Kultur-Lockdown bis weit in den März andauern könnte und auch danach Konzerte bestenfalls unter Auflagen möglich sein werden. Außerdem kommt etwa die Hälfte der Künstler aus dem Ausland und könnte Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln unterliegen.

Er sei zurzeit "eher pessimistisch" fürs diesjährige Festival, ge- steht Christoph Drescher deshalb und tröstet: "Ich arbeite jeden Tag an einem Plan B." Welche Virtuosität ihm da als Veranstalter abverlangt wird, ahnt, wer das Geschäft kennt und weiß, dass in dieser Liga mindestens ein Jahr Planungsvorlauf üblich ist. Aber eine Ersatzlösung mit vielleicht einer Woche im Sommer und nochmal zehn Tagen im Herbst: Damit gäbe man sich bei den Bachwochen notgedrungen zufrieden. In der aktuellen Phase der Unsicherheit helfen nur Demut, Zuversicht und Bachsches Gottvertrauen.