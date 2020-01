Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bleicheröder feiern Lichtergottesdienst

Hunderte Teelichter im Altarraum, dazu viele musikalische Gruppen der Region, verbunden mit besinnlichen Lesungen: Das erfreute die vielen Besucher des Lichter-Gottesdienstes in Bleicherode, der jüngst gefeiert wurde. Sie wurden auch in diesem Jahr nicht enttäuscht, teilte Regina Englert, Sprecherin des Kirchenkreises Südharz, mit. Das Niedergebraer Pfarrerehepaar Annegret und Michael Steinke gestaltete den Abend gemeinsam mit Christoph Maletz, dem Vorsitzenden des Bleicheröder Gemeindekirchenrates. Das Pfarrerehepaar wird künftig in die Vakanzvertretung eingebunden sein. Es war also für sie ein Probelauf für das anstehende gemeinsame Wirken.

Immer wieder schön ist die aufwendige musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Es sangen und spielten unter der Gesamtleitung von Kreiskantorin Margarita Yeromina: aus St. Marien der Kirchen- und der Engelchor sowie das Männervokalensemble und der regionale Flötenchor. Eingebracht haben sich auch der Frauensingekreis Kraja sowie der Flöten- und Posaunenchor aus Niedergebra. Und ganz nebenbei spielte das Pfarrerehepaar Steinke auch noch im Flöten- und Posaunenchor mit. Alle gemeinsam machten den Abend zu einem musikalischen Ereignis.