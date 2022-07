Eine Feierstunde für Brian Wilson und schön lange, sensible Rock-Songs aus Los Angeles

Erfurt. Wir haben in die neuen Alben reingehört von „She & Him“, Dawes und Baxter Dury.

Ein Hochamt der Melodie zelebriert das Duo „She & Him“ mit 14 Songs aus dem üppigen Œuvre von Brian Wilson.

Das Cover des Albums „Melt away: A Tribute to Brian Wilson“ von „She & Him“. Foto: Fantasy-Concord/Universal

Auf „Melt away: A Tribute to Brian Wilson“ überführen Zooey Deschanel und M. Ward nicht nur Hits der Beach Boys mit leichter Hand in ihren Folk-Indie-Pop und ins Duo-Format, auch weniger bekannte Perlen des großen Songschreibers. Der lobt das Werk und singt sogar bei „Do it again“ mit. Eine Sommer-Platte zwischen zuckersüß und zart schmelzend.

Das Cover des Albums „Misadventures of Doomscroller“ von Dawes. Foto: Rounder-Concord/Universal

Sie graben wieder tief in der Musikhistorie und doch ist es hörbar ein Dawes-Album. „Mis-adventures of Doomscroller“ hat die typischen Laurel-Canyon-Harmonien à la Jackson Brown, aber dieses Mal versetzen Taylor Goldsmith und seine Mannen ihre sensiblen Rocksongs mit Sounds aus dem Pink-Floyd-Universum und jazzigen Prog-Rock-Einwürfen. All das fügt sich wohl dosiert ungemein harmonisch zusammen und es gelingt der Band aus Los Angeles ein zweites Kunststück: Songs, die bis zu neun Minuten lang sind und nicht langweilen.

Das Cover des Albums „Mr. Maserati – Best of Baxter Dury 2001 - 2021“ von Baxter Dury. Foto: Heavenly Recordings/Pias

Es gibt einige Musikkarieren, in denen die Protagonisten nicht oder kaum singen können – oder wollen. Baxter Dury hat bis auf wenige Ausnahmen die Kunst des Sprechgesangs abseits des Rap etabliert, etwa zeitgleich mit The Streets und vor den Sleaford Mods. Für die Musik hat Dury immer fähiges Personal gefunden, wie auf der Bestandsaufnahme „Mr. Maserati – Best of Baxter Dury 2001 - 2021“ zu hören ist, mit dem markanten breiten Cockney-Einschlag. Der neue Song „D.O.A.“ folgt dem Muster seines bekanntesten Lieds „I’m not your Dog“.