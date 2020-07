Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbzeit bei den Sommernächten in Heringen

Fast die Hälfte der Gala-Konzerte der „TN LOS! Sommernächte 2020“ ist über die Bühne im Heringer Schlosshof gegangen.

Für die Vorstellungen der Musicalgala „Broadway Forever“ (im Bild: Anna Preckeler und Musiker des Sondershäuser Loh-Orchesters) am 11., 18., 24. und 25. Juli gibt es noch Karten. Die Operngala „Ein Fest der Stimmen“ steht am 10. und 19. Juli an. Die Operetten- und Schlagergala findet am 12., 17. und 26. Juli statt.

Karten gibt es unter www.theater-nordhausen.de, an der Theaterkasse unter Telefon: 03631/ 983452, den Vorverkaufsstellen und der Abendkasse.

Essen und Trinken ist mitbringen. Ein Mundschutz wird auf dem Weg bis zum Platz benötigt und kann dann wieder abgenommen werden.