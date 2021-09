Hard Rock Night an der Weimarhalle

Weimar. Party.San gibt mitten in der Stadt ein Lebenszeichen

Das Party.San-Festival veranstaltet heute, Sonnabend, seine „Hard Rock Night“ auf dem Unescoplatz an der Weimarhalle. Einlass soll 17 Uhr sein. Von 17.30 bis 22 Uhr spielen mit 20-minütigen Umbaupausen die Bands Captain Coons, The Secret of the hanged Man (Iron Maiden Tribut) und She’s got Balls (Ladies Tribute to AC/DC). Veranstaltungsende soll 22.30 Uhr sein. – Für nächstes Wochenende hat Party.San Metal-Abende im Uhrenwerk vorbereitet.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Musik.