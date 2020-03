Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser wollen Australien helfen

Seit Monaten wüten in Australien verheerende Busch- und Waldbrände. Unter extremsten Bedingungen versuchen neben den Rettungskräften der Feuerwehr und vieler anderer staatlicher Organisationen auch Hilfsorganisationen aus aller Welt, dem roten Kontinent Unterstützung zu gewähren. Um die Arbeit der Helfer auch finanziell zu unterfüttern, hat sich jetzt in Nordhausen eine Gruppe von Musikern auf Initiative der australischen Cellistin Melissa Hart zusammengefunden und ein großes Benefizkonzert zugunsten des Victorian Bushfire Appeal auf den Weg gebracht.

Diese australische Hilfsorganisation kümmert sich besonders um die aus den Feuern geretteten Tiere, vom Koalabären bis zum Buschkänguru. Unter dem Titel „AustraliaOnFire“ werden am Sonntag, 28. März, um 19.30 Uhr mehr als 20 Künstler aus 13 verschiedenen Ländern in der Nordhäuser Blasiikirche in einem Benefizkonzert auftreten und Werke australischer Komponisten zu Gehör bringen. Alle arbeiten sie in verschiedenen deutschen Theatern und Orchestern und treffen sich in dieser Größenordnung zum ersten Mal.

Durch Tanz, Lieder, Musik und Fotos soll eine Geschichte erzählt werden, die von der australischen Landschaft, der einheimischen Fauna und Flora, den Buschbränden und ihren Auswirkungen auf die ganze Welt handelt.

Die Nordhäuser Stadtwerke, der Nordhäuser Rotary Club, die Tischlerei Lüders, die Sonnen-Apotheke, die Kreuz Apotheke, die Grimmelhof-Apotheke und die Sophien-Apotheke ermöglichen mit ihrem Sponsoring im Vorfeld, dass die entstehenden Unkosten – beispielsweise für Notenhefte und die Fahrtkosten der aus ganz Deutschland herbeieilenden Künstler – gedeckt werden können. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf werden dann hundertprozentig und direkt an den Victorian Bushfire Appeal weitergeleitet.

Vorverkauf-Tickets für dieses einmalige Benefizkonzert gibt es zum Preis von 20 Euro ab sofort im Buchhaus Rose am Rathaus.