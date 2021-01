Rastenberg: Weltneuheit für authentischen Orgelklang

Seit 2017 sind der deutsche Orgelbau und die Orgelmusik anerkanntes immaterielles Weltkulturerbe. Die Orgel ist von den Landesmusikräten als Instrument des Jahres 2021 ausgerufen. Erstmals wurde mit der "Königin der Instrumente" ein Tasteninstrument ausgewählt.

Die Kür hat Begeisterung ausgelöst – auch bei den ausgewiesenen Orgelfreunden im Landkreis Sömmerda. Zum Beispiel beim Orgelförderverein Rastenberg, der eine Restaurierung der von Orgelbaumeister Friedrich Schulze aus Paulinzella 1827 im Zusammenwirken mit dem Weimarer Professor Johann Gottlob Töpfer geschaffenen dortigen frühromantischen Orgel vorantreibt.

„Die Orgel macht etwas mit dem Menschen, hat etwas Ehrfürchtiges und Haltgebendes“, sagt der Vereinsvorsitzende Udo Schneider. „Zudem ist sie Klang gewordene Heimat“, betont Schneider. Er hat dabei natürlich die Rastenberger Schulze-Orgel im Sinn. „Was hat sie bei uns seit 1827 nicht alles erlebt und dabei geholfen, Not, Krisen, Schwierigkeiten zu überwinden?!“

Bundesweit im Juli 2020 Orgel des Monats

Im Juli 2020 war die Rastenberger Orgel – es blieb fast unbemerkt – bundesweit Orgel des Monats der Stiftung Orgelklang, nachdem im Jahr 2019 mit der Bewilligung von Bundesfördermitteln der Durchbruch zu ihrer Sanierung gelungen war. Ein Finanzierungsplan konnte aufgestellt und untersetzt, ein Orgelbauvertrag mit der Fachfirma Eule aus Bautzen abgeschlossen werden.

Dann ergab sich, dass – um den originalen authentischen Klang der historischen Orgel wiederherzustellen – eine Rückführung auf den ausschließlich mit den historischen Keilbälgen erzeugten Orgelwind in Verbindung mit einer weltweiten Antriebsneuheit erforderlich sein würde. „Das ist durchaus im Sinne des Orgelbauers und setzt denkmalpflegerische Maßstäbe“, sagt Schneider. Die Bautzener Orgelbauer arbeiten dafür mit Elektro-Fachleuten zusammen und werden wissenschaftlich durch die Hochschule Mittweida begleitet. Jede andere Antriebsart hätte tiefere Eingriffe in die Substanz mit sich gebracht, ist er überzeugt.

Zusätzliches Geld wird aufgetrieben

Der Finanzierungsplan musste überarbeitet werden. Es galt, weitere 52.000 Euro zu erschließen. Die Sparkassenkulturstiftung, die Landeskirche und der Förderverein mit Eigenmitteln schafften das nicht ganz. Unterstützung erhielten die Rastenberger schließlich vom Verein Thüringer Orgelsommer und dessen Vorsitzendem Theophil Heinke mit einem Empfehlungsschreiben an die Thüringer Staatskanzlei und fachlicher Expertise.

Kurz vor Ende des Jahres 2020 kam die nicht mehr für möglich gehaltene Zusage für die erhofften 15.000 Euro. Corona-bedingt waren andere Projekte nicht vorangekommen, bewilligte Mittel nicht abgerufen worden. Der Auftrag zur Antriebsentwicklung – die Motoren ahmen über ausgeklügelte Steuerung die Aktivitäten der sogenannten Kalkanten (Balgtreter) nach – konnte ausgelöst werden. Pfarrer Andreas Simon tat das noch im alten Jahr.

In diesem Jahr wird das "Kraftwerk" in Angriff genommen

Nachdem 2019 die ausgebauten Pfeifen und der Spieltisch restauriert und 2020 die Werkstattarbeiten unter anderem am vom Weimarer Herzoglichen Oberbaudirektor Clemens Wenzeslaus Coudray entworfenen klassizistischen Orgelprospekt erfolgt sind, soll es 2021 ans „Kraftwerk“ der Orgel gehen. Dafür werden die drei großen Bälge und dahinter ein Balkengestell für deren Ansteuerung und Luftbefüllung per Linearantrieb in Angriff genommen. „So gibt es das weltweit nicht noch einmal“, ist Udo Schneider überzeugt.

Der Orgelförderverein Coudray-Kirche Rastenberg wurde im August 2010 gegründet und will die Schulze-Orgel restaurieren und dabei konsequent in ihren historischen Zustand zurückführen. Er ist Mitglied im Verein Thüringer Orgelsommer und hat sich über die Region hinaus einen Namen mit kreativen Aktionen zur Einwerbung von Mitteln gemacht. Er verkauft Orgelpatenschaften und bietet unter anderem einen Orgelbrand an. Aktuell können auch Anteilsscheine für den für acht Jahre in der Sakristei in einem Bourbon-Fass eingelagerten Single Malt Whisky "Offenbarung 1826" erworben werden.