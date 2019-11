Ein Plakat mit dem Logo von "Local Heroes" hängt in dem Kulturhaus in Salzwedel hinter einer Bühne.

Salzwedel. Mit einer Mischung aus Pop-Punk und Alternative hat die Band Me on Monday aus Thüringen das Bundesfinale des Musikwettbewerbs „Local Heroes“ gewonnen.

Thüringer Band gewinnt „Local Heroes“-Bundesfinale

Die fünf Bandmitglieder setzten sich in der Nacht zu Sonntag in Salzwedel in Sachsen-Anhalt gegen 14 Konkurrenten durch - allesamt Landessieger in ihren Bundesländern.

Die Jury kürte Me on Monday zur „Besten Newcomerband 2019“, wie die Organisatoren mitteilten. Der Publikumspreis ging an die Band Federhall aus Sachsen-Anhalt. Den Wettbewerb gibt es seit 1990.

Nach Veranstalterangaben ist es der deutschlandweit größte nichtkommerzielle Nachwuchswettbewerb für Musikbands.