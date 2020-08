Trotz Buchung durfte eine Leserin aus Saalfeld nicht zum Yiddish Summer

Blick in die Alte Synagoge Erfurt.

Wie sehr es doch auf das Kleingedruckte ankommt, hat jetzt eine Leserin aus Saalfeld erfahren müssen: Sie hatte eine der letzten Veranstaltungen des Yiddish Summer, das Konzert „Azind“ in der Alten Synagoge Erfurt am Samstagabend, besuchen wollen und sich deshalb per E-Mail um ein Ticket beworben. Schließlich gab es diesmal wegen der Corona-Pandemie keinen Vorverkauf und keine Abendkasse. Die Karten wurden sämtlich kostenlos, aber eben nur online vergeben.