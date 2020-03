Uschi Brüning trat am Sonntag in der Nordhäuser Stadtbibliothek auf. Sie las aus ihrer Biographie „So wie ich" und sang Lieder aus ihrem großen Repertoire. Begleitet wurde sie von Lukas Natschinski an Gitarre und Klavier.

Vorläuferin von Suzi Quattro begeistert Nordhäuser Publikum

Die große Dame des ostdeutschen Jazz gastierte am Sonntag in der Stadtbibliothek, und viele Nordhäuser wollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Der Ratssaal war beim Auftritt von Uschi Brüning brechend voll. Die knapp 200 Musikliebhaber sollten nicht enttäuscht werden. Brüning sang aus ihrem reichen Repertoire, stilvoll begleitet von Lukas Natschinski an Gitarre und Klavier. Und sie las aus ihrer Autobiografie „So wie ich“, die im vergangenen Jahr erschienen ist.

„Mein Ort ist die Bühne, nicht das Schreiben“, leitete die 1947 in Leipzig geborene Sängerin ihre musikalische Lesung ein. „Jetzt sitze ich in meinem Zimmer vor einer leeren weißen Seite“, beschrieb sie ihre anfänglichen Schwierigkeiten. Doch die Seiten sollten sich schnell füllen. „Ich will Sängerin werden“, war ihr schon als kleines Mädchen klar. Sie sang, und zwar überall. „Es war mir einfach ein Bedürfnis“, betonte sie. Ihre Freundin Margit erzählte ihr von einem Talentwettbewerb in Leipzig. „Dort sang ich ‘Weiße Rosen aus Athen’“, erinnerte sie sich. Sie habe zwar nicht gewonnen, aber den Kontakt zur Amateurband „Studio Team“ hergestellt. „Dort spielte ich den Bass, war quasi die Vorläuferin von Suzi Quattro“, scherzte sie. Mit der Band tourte sie durch Sachsen und verdiente sich ihre ersten Sporen. „Wichtig war die Quote 60:40. 60 Prozent Ostschlager und 40 Prozent Lieder aus dem Westen“, bekräftigte Brüning. Nach dem Abitur habe sie nicht weiter gewusst. „Ich wollte Lehrerin für Deutsch und Musik werden, wurde aber nicht zugelassen“, blickte sie zurück. Also bewarb sie sich um eine Ausbildung zur Gerichtssekretärin, übte diese Tätigkeit aber nur kurz aus. Wichtiger war ihr der Gesang. Doch sie lag immer wieder im Clinch mit der Obrigkeit: „Nach ‘Junge, komm bald wieder’ von Freddy Quinn war es vorerst mit dem öffentlichen Singen vorbei“, nannte sie ein Beispiel. Doch sie gab nicht auf: 1969 durfte sie die Musikschule in Berlin-Friedrichshain besuchen, wo sie als Sängerin ausgebildet wurde. Ab 1970 arbeitete sie als Berufssängerin und trat auch bereits mit Manfred Krug auf, mit dem sie auch später immer wieder zusammenarbeitete. Das dankbare Nordhäuser Publikum ließ Brüning und ihren musikalischen Begleiter erst nach zweieinhalb Stunden und zwei Zugaben von der Bühne der Stadtbibliothek. „Das war eine tolle Stimmung und eine sehr angenehme Frau“, war Bibliothek-Chefin Hildegard Seidel sehr angetan vom Auftritt der Sängerin.