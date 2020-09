Melissa Hart, sie unterrichtet in erster Linie Cello und Anna Stanciu (von links), sie gibt Unterricht auf der Violine, dem Klavier und der Viola, sind die neuen Musikschullehrerinnen an der Kreismusikschule des Kyffhäuserkreis, dem Carl-Schroeder-Konservatorium in Sondershausen.

Kyffhäuserkreis. Seit Beginn des neuen Schuljahres unterrichten Melissa Hart aus Australien und Anna Stanciu am Carl-Schroeder-Konservatorium in Sondershausen.

Zwei neue Lehrerinnen in der Kreismusikschule in Sondershausen

Seit Beginn des neuen Schuljahres unterrichten am Carl-Schroeder-Konservatorium in Sondershausen zwei neue Musiklehrerinnen. Unbekannt sind sie in Sondershausen aber keineswegs. So hat Anna Stanciu bereits zehn Jahre an der Kreismusikschule als Honorar-Lehrerin gearbeitet. Seit Anfang diesen Monats ist sie hier fest angestellt. „Da habe ich riesiges Glück gehabt“, betont sie. Denn es sei alles andere als selbstverständlich, einen Arbeitsplatz am Wohnort zu haben. Neben dem Instrument Geige unterrichtet die Sondershäuserin auch das Spielen auf dem Klavier und der Viola.