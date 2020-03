Die Thüringer Metal-Band Heaven Shall Burn in Saalfeld. Wir haben uns mit Maik Weichert (links) unterhalten.

Erfurt. Heaven Shall Burn Bandkopf Maik Weichert über ein neues Album in Corona-Zeiten, über Schwubbeltheorien, schlechte Lügner und die Metal-Szene in Thüringen.

„Ohne Kompromisse nach vorne Musik spielen“ – Maik Weichert von Heaven Shall Burn im Interview

Das neue Album der wohl bekanntesten Thüringer Metal-Band Heaven Shall Burn erschien unter dem Titel „Of truth and sacriefies“ am Freitag, den 20. März – mitten in der Corona-Krise. Wir haben uns mit Gitarrist und Bandkopf Maik Weichert unterhalten, über das Bandleben zu Zeiten von Corona, über die Thüringer Metal-Szene, über Wahrheit und natürlich über das neue Album. Vorab haben wir uns gleich auf das Du geeinigt. Kinofilm über Heaven Shall Burn feiert Premiere in Jena

Ihr habt eine kleine Tour zum neuen Album angekündigt, die musste nun abgesagt werden. Wie geht ihr damit um?

Das ist enttäuschend, auf jeden Fall. Gerade für die Leute, die sich gefreut haben, weil sie sich für eine so kleine Tour Tickets ergattern konnten. Wir haben die Tour verschoben, aber es weiß gerade keiner, wann die durchgezogen werden kann.

Ausweichtermine stehen also noch nicht fest?

Nein, darauf wollten wir uns noch nicht einlassen. Nicht dass wir die nochmals verschieben müssen.

Euer Album kam letzte Woche raus, als kein Laden offen hatte. War das ein Problem?

Das ist kein so großes Problem. Es bestellten sehr viele online vor. Das Geschäft im Saturn oder Mediamarkt spielt für Metal-Bands keine so große Rolle mehr.

Kaufen Metal-Fans überhaupt noch viele Platten?

Die Leute kaufen sich von ihrer Lieblingsband schon noch das Original-Release. Das ist das Gute an der Metal-Szene. Die ist im Gegensatz zu Pop noch auf gesünderen Füßen.

Heaven Shall Burn bei der Premiere der Dokumentation "Mein grünes Herz in dunklen Zeiten" im Kino in Jena. Foto: Marvin Reinhart

Gibt es denn in Thüringen eine Metal-Szene?

Ja, eine sehr lebendige mit vielen guten Bands.

Zum Beispiel?

Dècembre Noir aus Erfurt. Es gibt einige Bands, die sich neu formiert haben und ordentlich nach oben sind. Es gibt Nachwuchsshow. Das nehme ich als sehr nach vorn gerichtet wahr.

Worauf kommt’s an beim Metal?

Metal ist Attitüde: Ohne Kompromisse nach vorne Musik spielen und eine solche geistige Einstellung zu haben, aber dabei doch ein großes Herz am richtigen Fleck.

Ist die Metal-Szene in Thüringen eigentlich politisch?

Das ist keine homogene ideologische Szene. Da sind alle Farben vertreten. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es auch Metal-Richtungen, die sich abgrenzen. Aber wenn du auf dem Wacken auf der Bühne stehst, da ist der CDU-Gemeinderatsabgeordnete mit dem Punker aus dem Thüringer Wald Arm in Arm. Das ist ja das Schöne eben.

Was ist die Aussage auf Eurem neuen Album?

Denk über die Wahrheit selber nach und lass sie dir nicht von Leuten erzählen.

Das hat eine politische Komponente?

Es soll nicht heißen, dass jeder seine eigenen Schwubbeltheorie über verschiedene Probleme aufstellen soll. Sondern über verschiedene Erklärungsangebote, die man bekommt, nachdenken und sich aus zuverlässigen Quellen informieren soll. Das ist ja gerade auch in der Corona-Krise ganz wichtig und aktuell.

Deswegen spielt das Wort „Wahrheit“ auch in unserem Plattentitel eine so große Rolle.

Und?

Dass Leute gesund für sich selber denken sollen, das können wir denen nicht abnehmen, aber manche hätten das wohl gerne. Die folgen dann irgendwelche Instant-Ideologien. Dinge die einfach zu verstehen und krakeelen sind. So was hassen wir absolut.

Welcher Song auf der neuen Blatte steht dafür?

Truther.

Worum geht es?

Um einen, der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und der glaubt, dass er nach fünf Minuten googeln schlauer ist, als alle Experten.

Heaven Shall Burn waren Trikotsponsor des FC Carl Zeiss Jena: Tino Berbig, ehemaliger Jenaer Torhüter (links), trägt das Trikot. Neben ihm Maik Weichert. Foto: Archiv-Foto: Tino Zippel

Hast du einen persönlichen Lieblingssong auf der neuen Platte?

Da würde ich heute etwas anderes sagen, als nächste Woche. Aber es sind einige Songs dabei, die uns wichtig sind.

Nämlich?

Terminate the Unconcern ist ein ganz besonderer Song, der einem verstorbenen Fan von uns gewidmet ist. Seine Stimme ist auch in dem Song zu hören.

Wem?

Das ist ein 26-Jähriger, der leider an Krebs verstorben ist. Für ihn war das sehr wichtig, weil nun von ihm etwas bleibt.

Sind eure Texte sehr biografisch?

Nein, eigentlich sind wir keine Band die besonders viele persönliche Texte schreibt.

Ist der Song also eine Ausnahme?

Ja, aber auch Weakness Leaving my Heart. Der Handelt von der Situation, wie ich meinen besten Freund verloren habe. Der Inhalt wurde aber sozusagen auf ein anders Level gehoben, weil eher allgemeine Aussagen getroffen werden.

Warum?

Damit es mehrere Leute nachvollziehen können. Das ist kein Suhlen an eigenen Erinnerungen. Ich versuche Dinge herauszustellen, die für die Leute allgemeingültig sind. Es geht nicht um die eigene Verarbeitung, sondern darum, dass die Menschen etwas mit anfangen können.

Ihr lebt nicht von der Musik, obwohl ihr das könntet. Warum?

Nur Rock’n‘Roll ist halt für dumme Leute. Das ist schon stinklangweilig. Das normale Leben erdet einen und gibt einem Energie, um wieder in das Musikgeschäft zurückzuspringen. Auch in solchen Situationen wie gerade, in denen du mit der Band nichts verdienen kannst, gibt einem das Sicherheit.

Welche Rolle spielt dabei Erfolg?

Ich muss sagen, jede Band, die behauptet, dass sie Musik nur für sich selber machen, das sind beschissene Lügner. Wir haben natürlich gerne Erfolg. Natürlich möchte man die größtmögliche Breitenwirkung erzielen.

