Prominente bei neuer Reihe der Mediengruppe Thüringen kennenlernen

Einen Tag nach der Abgabe seiner Bachelorarbeit machte sich Anselm Pahnke (Jahrgang 1989) aus dem Staub und fuhr mit dem Fahrrad allein in die südafrikanische Kalahari-Wüste. Der Weltenbummler und Gewinner des Gilde Filmpreises 2019 berichtet am Sonntag, 8. März, im Hörsaal 3 der Friedrich-Schiller-Universität Jena von seiner über 15.000 km langen abenteuerlichen Reise. Moderiert wird der Abend von Jensen Zlotowicz.

„Mit dem Fahrrad durch Afrika“ bildet den Auftakt zur neuen Reihe „Sprechzeit – Auf ein Stündchen mit interessanten Gästen“, mit der die Mediengruppe Thüringen von März bis Juni ihre Leser mit Prominenten aus Kultur, Sport, Politik, Wissenschaft und Fernsehen bekannt machen möchte. Die Veranstaltungen werden abwechselnd in Jena, Erfurt und Weimar von Redakteuren der Mediengruppe moderiert.

Die Themen der 90-minütigen Veranstaltungen sind breitgefächert. So wird zum Beispiel die frühere TV-Moderatorin Angelika Kallwass über Schicksalsmomente zwischen Leben und Tod, „Keller-Schiri“ Gerd Lamatsch über die Kontroverse um den Videobeweis in der Bundesliga und Satiriker Sulaiman Masomi über Vorurteile in der heutigen Gesellschaft referieren. Jo Groebel analysiert die Macht der Medien, Johannes Krause denkt neu über Genmaterial nach und Benjamin Adrion wie Jochen Brühl erinnern an den richtigen Umgang mit Ressourcen. Süß und sportlich wird es Ende März mit Extremsportler Guido Kunze und seinem „Abenteuer Schokolade“.

Denkanstöße, Geschichtenund Anekdoten

Die Veranstaltungsreihe „Sprechzeit“ will insbesondere gesellschaftlich kontrovers diskutierte Themen aufgreifen, die aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Welt und der Entwicklung unserer Gesellschaft durch den technologischen Fortschritt voller Aktualität stecken und den Zuschauern neue Informationen und Denkanstöße geben sollen.

Die Zuhörer dürfen sich auf interessante Gespräche, gewürzt mit Anekdoten, Geschichten und außerordentlichen Erlebnissen, freuen. Den Abschluss bildet am Samstag, 6. Juni, wiederum im Hörsaal der Jenaer Universität, der Traum von einer weltweiten Wasserversorgung. Mit Benjamin Adrion wird Hanno Müller über dessen Herzensprojekt „Viva con Agua“ sprechen.

Infos unter: www.sprechzeit-events.de. Tickets zu den Veranstaltungen sind zum Preis ab 12 Euro online im Ticket-Shop Thüringen sowie in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.