Provenienzforscher schlagenin Weimar ein neues Kapitel auf

Gerade haben sie einen Berg an Arbeit geschafft, da steht die nächste Herausforderung bevor. „Mit dem 9. Mai 1945, mit dem Tag der Befreiung, beginnen wir“, erklärt Rüdiger Haufe. Für den Provenienzforscher und seine drei Kollegen ist das das Stichdatum, um ein neues Kapitel in ihrer Arbeit bei der Klassik Stiftung Weimar aufzuschlagen. Erwerbungen, die seit dem Datum in den Besitz der Vorgängerinstitutionen der Stiftung kamen, klopfen sie nun ab nach Gegenständen, die rechtlich jemand anderen gehören könnten. „Wir klären einerseits die historischen Erwerbungskontexte und wir müssen natürlich auch klären, wer gegebenenfalls heute der Anspruchsberechtigte ist“, fasst Haufe die Arbeit des vierköpfigen Teams zusammen.

Auch Stücke, die in der DDR-Zeit aufgenommen wurden, sollen anschließend nach solchen Kulturgegenständen durchsucht werden. „In der Zeit zwischen ‘45 bis ‘90 gab es etwa 300.000 Erwerbungen“, berichtet Haufe. „Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Für die Zeit der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) von 1945 bis 1949 gehe es vor allem um Fälle sogenannter Schlossbergungen, erklärt Haufe. Dabei wurden Adlige um ihre Güter gebracht, mitsamt Kunst, Bibliotheks- und Archivinhalten. „In der DDR-Zeit geht es in vielen Fällen dann um Kulturgüter aus dem Besitz von Flüchtlingen, von Ausreisenden oder von politisch Verfolgten“, so Haufe.

Trotz der angenommen hohen Zahl an Erwerbungen ist Haufe optimistisch gestimmt. Bei vielen Objekten sei der Fall schnell geklärt: „Ein Buch, das 1946 erschienen ist, Kunstwerke, die dann direkt aus der Künstlerwerkstatt gekauft wurden, oder Belegexemplare kann man sofort als unverdächtig einstufen. An Verdachtsfällen, oder solche, die vertieft zu recherchieren sind, bleiben dann deutlich weniger übrig.“ Trotzdem dürfte das Team auf genug verdächtige Erwerbungen stoßen. Das zeigt schon der Blick auf die Ergebnisse aus der NS-Zeit.

Für NS-Zeit rund 2510 Objekteaus 13 Fällen restituiert

Jahrelang hat sich das Team mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Rund 39.000 Erwerbungen, die von 1933 bis 1945 in den Besitz der heutigen Stiftung gelangt sind, gingen sie dafür durch. 11.000 davon mussten vertieft untersucht werden, so Haufe. Das Team überprüfte, etwa durch Aktenstudium, ob es sich bei den Büchern, Kunstwerken und anderen Objekten um Kulturgegenstände handelt, die auf unrechten Weg, etwa durch Enteignung, in die Sammlungen gelangt sind. Auch wenn am Ende im Vergleich zu den Gesamterwerbungen wenige Objekte übrig blieben, stünden hinter ihnen individuelle Schicksale. „Akribie und Verantwortungsbewusstsein sind in allen Fällen gefragt“, betont Haufe.

Die systematische Aufarbeitung der NS-Zeit hat das Team Ende vergangenen Jahres abgeschlossen. „Das heißt aber nicht automatisch, dass die Erbenermittlung und damit die Möglichkeiten, zu einer gerechten und fairen Lösung zu kommen – zu einer Restitution zu kommen – bereits abgeschlossen sind“, so Haufe. Zudem könnte es sich bei Gegenständen, die erst nach 1945 in die Sammlungen gelangten, auch um zuvor durch NS-Unrecht erhaltene Stücke handeln, betont Projektleiter Gerrit Brüning. „Jeden Tag kann etwas Neues dazu kommen“, so Brüning.

Insgesamt seien für die NS-Zeit bislang rund 2510 Objekte aus 13 Fällen restituiert worden. „Dabei geht es beispielsweise um Sammlungen mit 200 Büchern, bei anderen ist es nur ein Buch, oder eine Grafik“, berichtet Cora Chall. Die Juristin des Teams spürt mögliche Erben oder noch lebende rechtmäßige Besitzer auf.

Forscher arbeiten sich chronologisch durch die Akten

Je nachdem, werden die Gegenstände an diese übergeben, oder die Stiftung einigt sich finanziell mit ihnen, um bestimmte Stücke in der Sammlung zu behalten. In etwa 20 Fällen, bei denen klar ist, dass es sich um durch Enteignungen oder anderweitig unrechtmäßig erlangte Kulturgüter aus der NS-Zeit handelt, sucht die Stiftung aktuell intensiv noch nach rechtmäßigen Besitzern, wie Chall erklärt.

Chall verweist auch darauf, dass es bereits Restitutionen von Kulturgütern aus SBZ- und DDR-Zeit gab. Dabei ging es jedoch um Einzelfälle, bei denen sich Erben oder zuständige Stellen direkt gemeldet hatten. Nun arbeiten sich die Forscher aber systematisch, Stück für Stück chronologisch durch Akten und gehen verschiedenen Hinweisen nach. Für die Stiftung stecke hinter all der Arbeit durchaus auch Eigennutz, um Rechtssicherheit zu schaffen, sagt Provenienzforscher Sebastian Schlegel. „Für viele Objekte ist das oft nicht der Fall. Man weiß gar nicht, woher sie kommen.“