Zum Tod von Tom Verlaine: Punkmusik ohne Drei-Akkorde-Kracher

Erfurt. Das Debütalbum von Tom Verlaines Band Television gilt als wegweisend für die Rockmusik. Christian Werner über „Marquee Moon“.

Auf dem Foto von 1974 sehen Patti Smith und Tom Verlaine nicht unbedingt aus wie der Prototyp eines Punkrock-Pärchens. Und doch gehören die beiden Musiker zur Speerspitze der damaligen Undergroundszene von New York. Das Bild – veröffentlicht in Smiths Bildband „Buch der Tage“ aus dem Jahr 2022 – zeigt die Künstlerin mit Verlaine vor dem Besuch eines Konzerts von Frank Zappa.

Tom Verlaine, der eigentlich Thomas Miller heißt, zeigt auf dem Foto seinen markanten durchdringenden Blick, den er auch drei Jahre später auf dem Cover des Debütalbums „Marquee Moon“ seiner Band Television ausstellt. Das Bandfoto stammt von Robert Mapplethorpe, der bis Anfang der Siebzigerjahre ebenfalls mit Patti Smith liiert war.

Die Kritiken sind gut, die Verkaufszahlen nicht

Als „Marquee Moon“ 1977 erscheint, ist der Platte ein ähnliches Schicksal beschieden, wie anderen wegweisenden Alben etwa von Bands wie Velvet Underground oder Big Star: Die Kritiken sind gut, die Verkaufszahlen nicht. Doch der Ruhm unter Musikerkollegen wird Jahrzehnte nachhallen. Nur, wer weiß das schon zu dieser Zeit?

Das Cover des Albums „Marquee Moon“ von Television. Foto: Warner

Bis zur Veröffentlichung des Albums wiederum ist es ein weiter Weg. Television gründet sich bereits 1973, schon vorher machten Verlaine und Co. Musik unter anderem Namen. Erste Probeaufnahmen für ein Album mit Brian Eno als Produzent versanden mit unbefriedigendem Ergebnis in den Archiven.

Als Live-Band hatten Television sich bereits einen Namen erspielt, auch im CBGBs in New York zusammen mit der Patti Smith Group, bis es endlich zum Plattenvertrag kommt. Punk ist hier nicht das ungestüme und nonkonforme Energiebündel, wie es die britischen Nachkommen des Genres etablieren werden, eher ein unkonventionelles Herangehen ans Musikmachen: Verlaines brüchige Stimme und Kompositionen evozieren Vorbilder wie Lou Reed und, im Rückblick, Nachfolger wie Go Betweens.

Der Titelsong ist zehn Minuten lang

Die Musik lässt sich nicht mal ansatzweise auf Drei-Akkorde-Kracher reduzieren. Der Titelsong ist zehn Minuten lang – in der später etablierten reinen Punklehre ein Unding. Ebenso ausufernde Gitarrensolos, filigrane Instrumentalpassagen, die wiederum Schrammelakkorde untermalen, Jazz-Rhythmen. Oft ist es mehr Prog-Rock, als Punk.

Die Band Television gab es 1978 nach nur zwei Alben nicht mehr. Tom Verlaine machte solo weiter, reformierte ab und an seine alte Band. Er starb am 28. Januar nach kurzer Krankheit mit 73 Jahren.

Wir stellen in #langenichtgehört verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.