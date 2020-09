Rapperin Finna: „Mich stört, dass nur weiße, dünne Frauen als schön gelten“

Jena. Die Rapperin Finna tritt in Jena im Café Wagner zur „Pandemievertonung“ auf. Im Interview spricht sie über die Liebe zum eigenen Körper und den Vorteil von Corona-Konzerten.

In ihren Texten setzt sich die Rapperin Finna kritisch mit Bodyshaming und Sexismus auseinander. Mit ihrer neuen Single „Overscheiß“ meldete sie sich nach einer längeren Pause zurück. Am Samstag gastiert die Hamburgerin im Café Wagner in Jena. Wir haben vorab mit ihr gesprochen.