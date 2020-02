Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Sag mir was du willst“ - Clueso überrascht mit neuer Single

Dass Clueso eine neue Single in der Mache hat, konnten Fans, die dem Sänger auf Instagram folgen, bereits seit Anfang Februar erahnen. Immer wieder zeigte der Erfurter im sozialen Netzwerk kurze Ausschnitte aus Studio-Sessions und zuletzt sogar dem Dreh eines Musikvideos.

Jetzt ist es raus: Am 14. Februar 2020 erscheint die neue Single mit dem Titel „Sag mir was du willst“. Im Newsletter an seine Fans gibt Clueso Einblick in die Entstehung des Liedes.

„Ich hab den Song erst vor kurzem zusammen mit dem Produzentenduo Decco in Wien geschrieben und noch nie so schnell nach dem Schreiben einen Song veröffentlicht. Mein Ziel war es ein Lied wie eine Art inneren Dialog zu schreiben, weil ich es für wichtig halte, sich alle paar Jahre mal die Frage zu stellen, was man eigentlich will“, schreibt der Sänger.

Einen zehnsekündigen Ausschnitt des Songs gab es sehr zur Freude der Fans am Donnerstag bereits auf YouTube zu hören. „Kann’s kaum erwarten. Höre mir die Stelle schon zum 20. Mal an“, schreibt eine Hörerin. Ein anderer ist „jetzt schon „in love“ mit dem Song“.

Pünktlich um 0 Uhr am Freitag soll „Sag mir was du willst“ dann in voller Länge erscheinen.