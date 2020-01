Tänzerinnen aus Günzerode sind glänzend gekleidet

Die Günzeröder Fickelschwänze, wie die Karnevalisten des Ortes genannt werden, sind bereit für ihre 62. Kampagne. Das gut dreistündige Programm für die Veranstaltungen steht, und die Gardetänzerinnen werden in ihren nagelneuen paillettenbesetzten Kostümen mit den Lichtern auf den Sälen um die Wette strahlen. Während die elf kleinen Tänzerinnen der Kindergarde bereits im Sommer des vergangenen Jahres frisch eingekleidet wurden, durfte sich nun die aktive Garde am Samstag über ein neues Outfit freuen. „Gebt gut auf eure Kostüme Acht“, gab Karnevalspräsident Frank Micheel den Tänzerinnen mit auf den Weg. Denn komplett vom Hut bis zu den Schuhen hat die karnevalistische Bekleidung einen Wert von 550 Euro pro Person. Eine stolze Summe, die der Günzeröder Carneval-Verein (GCV) natürlich nicht aus eigener Kraft stemmen konnte. Gut, dass das närrische Volk sich auf seine Unterstützer verlassen kann.

Rest wird aus Vereinskasse bezahlt

So zeigte sich bei der Ausstattung der Kleinen, die im Alter von vier bis zwölf Jahren bereits großes Können zeigen, das Autohaus Frank Töpfer aus Werther als großzügiger Sponsor. Für die Prinzengarde konnte der GCV auf den Zuwendungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz zurückgreifen. Minister Dieter Lauinger hatte den Scheck in Höhe von 4200 Euro aus Überschüssen der Staatslotterien im August übergeben. Da es die Günzeröder Karnevalisten bei der Vereinsinitative der Kreissparkasse unter die besten 30 schafften, gab es auch vom Geldinstitut eine kleine Finanzspritze. Den restlichen Betrag für die neuen Kostüme schulterten die Fickelschwänze aus der Vereinskasse.

Die passenden Schuhe, um das Garde-Outfit zu vervollständigen, spendierten das AT-Reifencenter Walkenried und die Fahrzeugtechnik Zinram Ellrich gemeinsam. „Ohne die Unterstützung von Sponsoren ginge es gar nicht. Allein von Eintrittsgeldern und Mitgliedsbeiträgen kann ein Karnevalsverein nicht überleben“, betont Frank Micheel, der dem GCV seit 2008 vorsteht.

Einziger Verein im Ort

Stets zählen kann das närrische Volk auch auf Steffi Spieß. Die Inhaberin der Gaststätte „Am Hagen“ stellt dem Verein den Saal kostenlos für seine Proben zur Verfügung. Der GCV ist der letzte Verein, den es noch in Günzerode gibt. Dafür zählt das närrische Volk immerhin 62 Mitgliede. 42 davon sind aktiv bei den Veranstaltungen dabei. Hinzu kommen sieben Ehrenmitglieder, und der Rest sind passive Mitglieder. „Aus insgesamt vierzehn Ortschaften sind unsere Karnevalisten. Die Entfernung der Wohnorte reicht von Barbis bis Nordhausen. Und nicht zu vergessen sind die Fischköppe. Seit mindestens fünfzehn Jahre kommen unsere Freunde aus Hamburg und Rostock, um mit uns gemeinsam zu feiern“, erzählt Uta Micheel.

Die Fickelschwänze bezeichnen sich gern als Wander-Karnevalisten. Denn sie präsentieren ihr Programm nicht nur im heimischen Günzerode, sondern auch in Barbis, Limlingerode und bei der Lebenshilfe. Und in drei Wochen ist es wieder so weit: Die 5. Jahreszeit startet beim GCV.

Veranstaltungen

25. Januar: 19.11 Uhr Limlingerode (Kartenvorverkauf am 11. Januar)

1. & 8. Februar: 19.11 Uhr Barbis (Kartenvorverkauf am 18. Januar)

15. Februar: 14.30 Uhr Nachmittagsveranstaltung für Jedermann in Günzerode mit vollem Programm (ohne Kartenvorverkauf)

21. Februar: 20 Uhr Weiberfastnacht in Günzerode

22. Februar: 19.11 Uhr in Günzerode (Kartenvorverkauf am 13. Februar)

23. Februar: 15 Uhr Kinderfasching (ohne Kartenvorverkauf)