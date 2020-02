Thüringen auf der Buchmesse in Leipzig: Spielarten des Bodenständigen

„Bodenständig“ ist ein derart deutsches Wort, dass es sich nicht so ohne Weiteres in eine andere Sprache übersetzen lässt. Es lässt sich aber leicht, gleichsam diesseits von Gut und Böse, in Verruf bringen, sofern es nicht mit einer gewissen Weltläufigkeit auf der anderen Seite gepaart ist. Thüringen auf der Leipziger Buchmesse – das ist beides.

Nadine Beck: Plug + Play. 150 Jahre Vibrator. Jonas, 136 S., 16,80 Euro Foto: Jonas Verlag

Und dafür mag exemplarisch das Buch „Die Bodenständigen“ stehen, das die Edition Überland, ein noch junger Verlag in Leipzig, dort unter anderem vorstellt. Es versammelt Feuilletons der Soziologieprofessorin Barbara Thériault aus Montréal über Erfurt und Thüringen. Einige dieser „Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft“ erschienen bereits in der Thüringer Allgemeinen.

Am Stil Siegfried Kracauers geschult, schreibt Thériault über Themen, die laut Verlag „den Alltag mitunter exotischer erscheinen lassen als ferne Länder“. Nichts anderes im Grunde tut Thériaults Landsmännin Tanya Harding aus Ottawa, die in Arnstadt ein nach ihr benanntes Restaurant betreibt. Sie hat regionale Produkte mit spanischer Küche kombiniert und ist so zu „Thüringer Tapas“ gelangt.

Klaus Jäger: Carlotta oder die Lösung aller Probleme. Tasten & Typen, 480 Seiten, 16,80 Euro Foto: Verlag Tasten & Typen

Ihr kleines Kochbuch ist nun Band 81 der Westentaschen-Bibliothek aus dem Rhino-Verlag in Ilmenau. In dieser Reihe der „Kleinen Rhinos“ erzählt uns der Erfurter Publizist Heinz Stade etwas von „Marzipan & Nougat“, angesiedelt zwischen Lübeck und Schmalkalden, Jana Rogge aus Weimar legt ein „Kleines Steakbuch“ vor.

Nicht zuletzt sitzt eine „Kleine Geschichte der Hanse“ mit im Rhino-Boot, die der Erfurter Historiker Steffen Raßloff zusammenstellte. Für den Sutton-Verlag in Erfurt stellte er zudem „55 Highlights aus der Geschichte“ Sachsen-Anhalts zusammen, nachdem er dies bereits für Thüringen getan hatte.

Dieser Auszug aus der verlegerischen Bandbreite mag bereits einen Eindruck geben, wie bodenständig und exotisch zugleich Thüringen in zwei Wochen in Leipzig vorkommen wird: über hiesige Verlage, Autoren oder Themen.

Insgesamt einhundert Verlage aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind vom 12. bis 15. März auf der Buchmesse vertreten, einer Liste des gemeinsamen Landesverbandes beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels zufolge. Fast drei Viertel davon kommen aus Sachsen, davon wiederum sechzig Prozent aus Leipzig selbst. Thüringen ist mit zwanzig Verlagen dabei, auf einer Messe mit etwa 2500 Ausstellern aus 51 Ländern.

Vier davon, und insgesamt zwanzig aus dem mitteldeutschen Drei-Länder-Verband, nutzten die Gelegenheit, die dieser traditionell vorab bietet: ihre Neuerscheinungen im Haus des Buches der Presse vorzustellen. So auch Siegfried Nucke aus Bad Tabarz, der seinen Verlag „Tasten & Typen“ zum zweiten Mal auf der Buchmesse präsentiert.

Roman-Debüt von Klaus Jäger und neues Prosastück von Nancy Hünger

Stadt Erfurt (Herausgeber): Alte Synagoge Erfurt. Bussert & Stadeler, 104 Seiten, 19,90 Euro Foto: Bussert & Stadeler

Diesmal hat er sein bislang umfangreichstes Werk im Gepäck, den 480-Seiten-Roman „Carlotta oder die Lösung aller Probleme“. Er stammt von Klaus Jäger aus Apolda, bis vor zwei Jahren Lokalredakteur dieser Zeitung und schon lange als Krimiautor umtriebig. Das beförderte ihn bei Verlegern in eine Schublade, aus der er so leicht nicht mehr herauskam. Erst Nucke ließ sich bei einer Lesung aus dem Manuskript von diesem Roman-Debüt überzeugen, das sich auch in der Zeitungslandschaft bewegt, vor allem aber auf der Insel Procida im Golf von Neapel.

Hier überlegt Rom-Korrespondent Laurenz Stadler, ob er wirklich in die Redaktion nach München zurückkehren soll, nachdem sein Auslandsposten gestrichen wurde. Und er sucht Rettung in der unerwarteten Liebe zu einer jungen Frau.

Jägers Roman scheint also von jenem „totalen Ich-Verlust“ zu erzählen, den die Erfurter Dichterin Nancy Hünger auf jeden Fall ins Zentrum eines neuen Prosawerks stellt: „4 Uhr kommt der Hund“ erscheint in der Edition Azur bei Voland & Quist in Dresden. Dem Verlag zufolge schreibt Hünger darüber, „wie man der Welt und der Liebe abhanden kommt – und zwar so gründlich, dass man sich selbst nicht wiedererkennt“.

Barbara Thériault: Die Bodenständigen. Ed. Überland, 224 S., 14 Euro Foto: Edition Überland

Da ist es wieder: das Motiv des Vertrauten, das einem fremd wird, während einem das Fremde plötzlich vertraut vorkommen mag. Es findet sich nicht minder in der fotografischen Spurensuche von Ulrich Kneise (Eisenach) und Marcel Krummrich (Erfurt) in der Alten Synagoge Erfurt, die bis Anfang Mai ebenda zu besichtigen ist. Der Verlag Bussert & Stadeler aus Quedlinburg, mit Ableger in Jena, bringt die neuen Perspektiven der Ausstellung als Bildband heraus, inklusive der Essays von Elena Rauch und Henryk Goldberg, die für diese Zeitung tätig sind.

Kulturgeschichte ganz anderer Art lässt die Weimarer Verlagsgruppe Arts & Science Revue passieren: Im Jonas-Verlag, den sie aus Marburg übernahm, erscheint Nadine Becks Jubelband „Plug + Play“. Darin feiert sie 150 Jahre Vibrator: „als Mittel gegen Haarausfall und Leistenbrüche, für schlanke Fesseln und gute Durchblutung oder als Geschenk des Himmels für alle diejenigen galt, die noch nie einen Orgasmus hatten“. Irgendwie also auch ein recht bodenständiges Thema.