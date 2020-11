Thüringer Festivals: „Noch so ein Jahr stehen wir nicht durch“

Entgegen dem Trend kündigte das Köstritzer Spiegelzelt in Weimar am Donnerstag an, am Freitag, 4. Dezember, sein Programm für 2021 bekanntzugeben und den Vorverkauf zu starten. Festivalchef Martin Kranz weiß, dass er „damit 100 Prozent Risiko geht“. Er will aber ein Zeichen der Zuversicht setzen – für die Besucher und die 480 Leute, die von seinem Festival wirtschaftlich abhängig sind. Denn, da ist sich Kranz sicher, seine Branche gibt den Menschen in der Krise Mut und Hoffnung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zugleich hofft der Weimarer Veranstalter, dass das Land den hiesigen Kulturfestivals finanziell unter die Arme greift. Gemeinsam mit elf weiteren kommunalen und privaten Organisatoren hat er ein Konzeptpapier verfasst. Darin fordert die Branche eine sogenannte Fehlbedarfsförderung. Ein Großteil der Corona-Hilfe für Mindereinnahmen sei nicht abgerufen worden Das heißt, der Freistaat soll jene Defizite ausgleichen, die entstehen, wenn die Platzkapazitäten auf Festivals coronabedingt reduziert werden müssen. „Das Geld ist da“, sagt Martin Kranz. Ein Großteil der Corona-Hilfe für Mindereinnahmen sei nicht abgerufen worden, da sich die Förderung nur an gemeinnützige Festivals gerichtet habe. Diese 4,9 Millionen Euro soll die Staatskanzlei nun umwidmen und für alle Festivalveranstalter freigeben. „Dem Land muss klar sein, wir brauchen dessen Hilfe“, betont Kranz. „Noch ein Jahr steht vor allem die private Kulturwirtschaft nicht durch.“ Die Thüringer Staatskanzlei hält sich noch bedeckt: „Derzeit befinden sich Politik, Verwaltung und Kultur miteinander in einem Verständigungsprozess.“ Man gehe davon aus, „dass im kommenden Jahr noch ein erheblicher Förderbedarf besteht“. Aber: „Nicht alle Defizite werden angesichts der gigantischen Bedarfe ausgeglichen werden können.“ Ein nächste Treffen zwischen Land und Veranstaltungswirtschaft sei für Anfang Dezember geplant. Spiegelzelt plant mit der Hälfte der üblichen Gäste Spiegelzelt-Veranstalter Kranz plant gegenwärtig mit der Hälfte der üblichen Gäste. „Ohne Unterstützung vom Land kann ich nicht wirtschaftlich arbeiten.“ Die Jenaer Kulturarena und das Rudolstadt-Festival planen derzeit verschiedene Szenarien. „Hinter Stehplatzkonzerten steht beispielsweise noch ein großes Fragezeichen“, sagt Carsten Müller von der Jenakultur-Werkleitung. Beim Künstler-Booking will die Kulturarena sich diesmal auf Deutschland konzentrieren. Vakant sei allerdings noch der Veranstaltungsort. Die angedachte Interimslösung im Stadtpark Paradies ist aus Kostengründen vom Tisch. Im Gespräch sei nun wieder der tradierte Standort auf dem Theatervorplatz, sagt Müller. Auch wenn in unmittelbarer Nähe die Bauarbeiten für den Jenaer Bibliotheksneubau laufen. Das Rudolstadt-Festival hat einen Großteil seines diesjährigen Programms ins kommende Jahr verschoben. Auch der Länderschwerpunkt Deutschland bleibe erhalten, sagt Sprecherin Miriam Rossius. Nächste Woche soll entschieden werden, ob der Vorverkauf am Samstag, 12. Dezember, tatsächlich beginnen kann. Rudolstadt-Festival und SMS wollen Vorjahresprogramme präsentieren Beim Techno-Festival Sonne-Mond-Sterne (SMS) am Bleilochstausee ruhen unterdessen die Planungen. Veranstalter Seekers Event benötigt laut Pressesprecher Philipp Helmers eine Ausfallversicherung beziehungsweise Bürgschaft vom Land. Denn bei einer Absage würde die Agentur auf den Vorplanungskosten sitzen bleiben. Die Jenaer Kulturarena plant derzeit verschiedenste Szenarien. Zudem könnte das Festival möglicherweise nun doch – entgegen den bisherigen Planungen – auf dem Theatervorplatz stattfinden, auch wenn in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut wird. Foto: Tino Zippel Zwar wird das Thüringer Wirtschaftsministerium bis Dezember einen Topf für derartige Ausfallabsicherungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro schaffen. Doch steht er aus zweierlei Gründen nicht dem SMS zur Verfügung. Zum einen betrifft die Regelung nur Messen und Veranstaltungen, die bis 21. Juni 2021 stattgefunden haben. Sonne-Mond-Sterne steigt aber traditionell am zweiten August-Wochenende. Zum anderen können die Gelder nur abgerufen werden, wenn die betreffende Veranstaltung unter geltenden Corona-Beschränkungen durchgeführt werden könnte. Doch bei Seekers Event ist man sich sicher: „SMS funktioniert nicht mit Abstandsregeln.“ Jährlich kommen 40.000 Technofans nach Saalburg. Das sechsköpfige SMS-Team hofft auf Einsicht seitens des Freistaates. Und das möglichst bald. „Denn der Zeitdruck ist groß“, sagt Helmers. Die gigantische temporäre Infrastruktur muss langfristig geplant werden. Nichtsdestotrotz stehen große Teile des Programms bereits fest. Und auch Tickets können erworben werden. Die Verantwortlichen haben ähnlich wie in Rudolstadt einen Großteil des Line-ups ins nächste Jahr verschoben. Anreisen werden Stars der Szene wie Martin Garrix, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Alan Walker und Fritz Kalkbrenner. Das stieß auch bei der Mehrheit der Festivalfans auf Gegenliebe. 80 Prozent stimmten dem Angebot zu, ihre alten Tickets in Karten für 2021 zu tauschen. Für Carsten Müller von Jenakultur steht unterdessen fest: „Der Festivalsommer 2021 darf auf keinen Fall so aussehen wie der diesjährige.“ Die Festspiele im Freistaat sollen nicht ein zweites Mal reihenweise abgesagt werden müssen. Vielmehr sollte die kommende Saison dazu dienen, die brachliegende Veranstaltungsbranche endlich wieder zu aktivieren. Denn sonst droht möglicherweise ein Kultursterben. Verlockender Reiseführer in klangvolle Gefilde Was von den Achava-Festspielen bleibt: „Mit Mut und Kraft etwas Tolles schaffen“ Rammstein-Sänger Till Lindemann tritt 2021 in Wacken auf Aktion „Ticket behalten“ soll Konzertveranstaltern helfen