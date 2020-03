Thüringer Kulturminister: „Solidarität gilt für alle!“

Die Corona-Krise trifft auch freie Kulturschaffende, Künstler und Vereine extrem hart. Von heute auf morgen brachen sämtliche Veranstaltungen weg, die ohnehin nicht allzu hohen Gagen und Honorare ebenso. Ein, zwei Monate können etwa freie Musiker wie Katharina Petzold aus Jena oder der in Gera spielende Kabarettist Michael Seeboth überbrücken. Doch danach geht es für viele um die Existenz. Sie verfügen in aller Regel über keinerlei Rücklagen. Wie auch?

Für Michael Seeboth, Ensemblemitglied im Geraer „Fettnäppchen, wäre der März sogar einer der auftragsträchtigen Monate gewesen. Er hätte unter anderem auch Schulkonzerte in Sachsen und eine tourende Beatles-Show moderiert. Mit diesen Engagements hätte er gut das übliche Sommerloch überstanden.

Dergleichen hört auch Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), zugleich Chef der Staatskanzlei, derzeit allerorten. Mit den Instrumenten der Soforthilfe würden Bund und Land zwar gerade wirksam werden. Es gehe dabei eben nicht nur um die Stabilisierung der Konjunktur, sondern auch darum, „dass uns nicht ein relevanter Teil des gesellschaftlichen Lebens wegbricht“, sagt Hoff über den Kulturbereich. „Aber die psychologische Wirkung ist trotzdem groß: Es geht einfach die Angst um.“

Auch freie Künstler können alsSolo-Selbstständige Hilfe beantragen

Die Landesregierung hat dafür gesorgt, dass auch Kulturschaffende und Künstler als Solo-Selbstständige vom Soforthilfeprogramm des Wirtschaftsministeriums in dreistelliger Millionenhöhe erfasst werden. Das Programm flankiert das insgesamt 156 Milliarden Euro schwere Hilfspaket des Bundes.

Mit seinem Amtskollegen Rainer Robra (CDU) aus Sachsen-Anhalt hat Hoff jetzt „gegenüber dem Bund noch einmal sehr deutlich gemacht, dass freie Künstler und Kulturschaffende bei Hilfen für Solo-Selbstständige explizit erwähnt werden“, sagt er.

Die Musikerin Katharina Petzold etwa darf hoffen, einen Teil ihrer entgangenen Einnahmen über das Thüringer Soforthilfeprogramm erstattet zu bekommen. Ihr stünden demnach bis zu 5000 Euro zu. Gewöhnlich sichert sich die Cellistin ihren Lebensunterhalt als Aushilfe in Thüringer Orchestern.

Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sieht keine akuten Lücken in den Hilfsprogrammen, „aber eine Vielzahl von Einzelfällen“, die man sich noch anschauen müsse. Foto: Sascha Fromm

Kulturminister Hoff sieht nach den Beschlüssen in Bund und Land „keine akuten Lücken“ in den Programmen, aber doch „eine Vielzahl von Einzelfällen“, die man sich jetzt noch genauer anschauen müsse.

Hoff hat allerdings auch Erwartungen, nachdem ihn zum Beispiel „eine Honorarkraft eines Thüringer Theater angeschrieben“ hat. Er erwartet von den Theatern und überhaupt von allen institutionell geförderten Kultureinrichtungen, Regelungen zu treffen, dass im Zeitraum der Krise vereinbarte Honorare und Gagen für Freie gleichwohl ankommen.

„Solidarität gilt für alle“, so Hoff. Immerhin werde das Land ja auch keine Fördergelder zurückverlangen. Zudem prüft man jetzt, wie man zusätzliche Mittel bereitstellen kann: „zur Kompensierung von Einnahmeverlusten“.

Spendenaufruf fürfreiberufliche Musiker

Hoff verweist auch auf fünf Millionen Euro für Musikschulen, die in diesem Jahr erstmals wieder in einem Landeshaushalt stehen. „Natürlich will ich, dass wir das Geld jetzt dafür einsetzen, dass wir die Honorarkräfte weiterfinanzieren können.“ Das sei allerdings eine Entscheidung, die kommunale Träger treffen müssten.

Für freiberufliche Musiker in den Orchestern und Ensembles startete die Deutsche Orchestervereinigung einen Spendenaufruf an ihre festangestellten 12.800 Mitglieder, die ja weiterbezahlt werden, auch wenn ihre Auftritte ausfallen. Die Aktion für den Übergang wird über die Deutsche Orchester-Stiftung abgewickelt.

Ein Problem bleibt unterdessen noch offen, sagt der Geschäftsführer des Kulturrates Thüringen, Jörg Dietrich. Es gebe noch keine Unterstützung für gemeinnützige Vereine. Das Feld ihrer finanziellen Sorgen sei sehr breit: Es mache beispielsweise einen Unterschied, ob ein Verein durch die Corona-Epidemie in Mietzahlungsschwierigkeiten geraten sei oder Verträge, etwa für Veranstaltungen, geschlossen habe, die nun nicht erfüllt werden. Die Landesregierung habe aber auch hier schnelle Lösungen zugesagt, so Dietrich.

Der Kulturrat Thüringen hatte in der vergangenen Woche in einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Kulturminister Hoff gefordert, freien Kulturschaffenden, Künstlern sowie freien Trägern, Vereinen und Initiativen konkrete, verbindliche und schnelle Finanzhilfen zukommen zu lassen. Diesen Donnerstag startet er nun eine spartenübergreifende Umfrage unter seinen Mitgliedern, wie groß die Nöte vor Ort tatsächlich sind.

Benjamin-Immanuel Hoff schaut unterdessen schon einmal über den Tag hinaus. Man sei am Beginn einer Rezessionsphase, die sechs bis sieben Jahre dauern werde. Es werde öffentliche „Haushalte mit radikalen Steuermindereinnahmen“ geben. Politisch gehe es jetzt schon darum, bei den Haushaltsplanungen der nächsten Jahre daran zu denken, dass Kultur einer jener Bereiche sei, „die in der Krise zur gesellschaftlichen Stabilisierung beitragen“.

Thüringer Corona-Soforthilfeprogramm unter www.aufbaubank.de/corona