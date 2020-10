Thüringerin spielt Filmtochter von Jürgen Vogel

Jahrelang spielte Lisa-Marie Koroll die Ziehtochter von „Dr. Kleist“, dem TV-Arzt aus Eisenach. Danach verkörperte sie Bibi Blocksbergs beste Freundin in der Kino-Serie „Bibi und Tina“. Ab dieser Woche ist der Thüringer Nachwuchsstar in der Kino-Komödie „Es ist zu deinem Besten“ an der Seite von Jürgen Vogel und Heiner Lauterbach zu erleben.

Drei Väter auf aberwitziger Mission

Die Film von Marc Rothemund erzählt von drei Vätern, die mit den Freunden ihrer Töchter so gar nicht einverstanden sind. Koroll spielt darin Luna, die sich in einen Aktfotografen verliebt hat. Der entpuppt sich allerdings als ehemaliger Klassenkamerad ihres Vaters Kalle (Jürgen Vogel) und hat schon in der Schule die Mädchen reihenweise verführt. Wutentbrannt schlägt Kalle dem „perversen, alten Sack“ die Nase blutig. Auch Arthur (Heiner Lauterbach) und Yus (Hilmi Sözer) wollen ihre Schwiegersöhne in spe loswerden. Und so begeben sich die drei Väter auf eine aberwitzige Mission… „Luna hat ein ganz spezielles Verhältnis zu ihrem Vater“, sagt Lisa-Marie Koroll. „Beide sind laut, impulsiv und temperamentvoll.“

Nach „Dr. Kleist“ und „Bibi und Tina“ ging es nahtlos weiter

Die 22-jährige Thüringerin wurde 1997 in Eisenach geboren und besuchte dort die Grundschule. 2016 legte sie am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Ruhla ihr Abitur ab. Inzwischen lebt sie in Berlin. Nach „Dr. Kleist“ und „Bibi und Tina“ ging es nahtlos weiter: Auf den Fernseh-Zweiteiler „Im Wald – Ein Taunuskrimi“ folgte der Horrorfilm „Heilstätten“ über eine Gruppe Youtuber, die einen Ausflug in ein spukendes Krankenhaus unternimmt.

In der erfolgreichen Miniserie „Wir sind jetzt“ spielt Koroll die 17-jährige Laura, deren Leben von Partys und Gefühlschaos bestimmt wird. Staffel zwei soll im Herbst bei TVNow und danach auf RTL 2 laufen. Staffel drei ist ebenfalls schon in Arbeit. Darüber hinaus wirkte die Eisenacherin in Teenager-Komödien wie „Misfit“ und „Takeover – Voll vertauscht“ mit.

Für etwas Wirbel sorgten die Filmplakate zur neuen Komödie: Darauf waren zwar die Konterfeis der drei Väter und Töchter (Koroll, Janina Uhse und Lara Aylin Winkler) zu sehen; es wurden aber nur die Namen der männlichen Schauspieler erwähnt.

Nach einem kritischen Instagram-Post von Schauspielerin Sonja Gerhardt, über den überregional berichtet wurde, änderte der Verleih die Plakate.

